80% заболевших – непривитые дети: какова ситуация по кори в Казахстане

Ранее мы писали о том, что одна из самых заразных вирусных инфекций в мире активизировалась в Астане и Алматы. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Zakon.kz рассказали, сколько заболевших зарегистрировано по всей республике на данный момент.

Какова ситуация

Как отметили в комитете, только с начала 2026 года в стране зарегистрировали 1368 случаев кори. Больше всего пациентов среди детей до 14 лет – 1218. Остальные приходятся на взрослых (122) и подростков в возрасте 15-18 лет (28).

"Большинство случаев заболевания все еще регистрируется среди детей до пяти лет, причем 81% из них – это непривитые дети. Заболеваемость зарегистрирована в 18 регионах страны, за исключением области Улытау и Шымкента. Наибольшее число заболевших отмечается в Жамбылской области, Астане и Алматы – 200-400 случаев", – рассказала главный эксперт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Наргиз Муратова.

Где прививаться

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Республики Казахстан, плановая вакцинация проводятся детям в возрасте 1 года и 6 лет в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита индийского производства. Выпуск данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин. Для получения вакцинации необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления", – говорит Муратова.

Что делать, если у ребенка медотвод

Проконсультируйтесь с врачом и запланируйте вакцинацию на будущее в случае наличия временных противопоказаний. Убедитесь в том, что все члены семьи, контактирующие с чадом, получили прививку – это создаст коллективный иммунитет и поможет снизить риски заражения.

Вместе с тем:

○ Старайтесь избегать мест скопления людей. Если известно о случаях заболевания в организованном коллективе, лучше временно изолировать непривитых детей от посещения с целью предотвращения инфицирования в очагах инфекции.

○ Соблюдайте правила личной гигиены: регулярное мытье рук, особенно после посещения общественных мест. Научите ребенка не трогать лицо грязными руками.

○ При появлении симптомов своевременно обращайтесь за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений и не заразить окружающих.

Как распознать болезнь

Корь – заболевание, прекрасно "мимикрирующее" под ОРВИ. Соответственно, симптомы:

повышение температуры тела;

насморк;

кашель.

Но! С 4-5-го дня болезни появляется сыпь.

"Характеризуется высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек, заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. Больной корью опасен для окружающих за 4 дня до и в течение 4 дней после высыпания. Болезнь развивается в течение 7-18 дней после заражения", – предупредила эксперт.

И добавила, что зараза чревата тяжелыми осложнениями: воспаление мозговых оболочек (энцефалит – в 1-4%), легких (пневмония – в 1-6%), уха (отит – 7-9%). Возможен летальный исход – 3-6%.

Вместе с тем специфического лечения от этого недуга, к сожалению, не существует.

"Учитывая, что единственно действенной мерой профилактики является вакцинация, прошу обратить внимание на наличие прививки у своих детей. В случае отсутствия рекомендуем принять меры по получению прививки в медицинской организации по месту прикрепления. Будьте внимательны к своему здоровью, своевременно обращайтесь за медицинской помощью при возникновении заболевания, чтобы избежать осложнений и не заразить окружающих. Сделать прививку и предупредить заболевание или облегчить течение болезни проще, чем подвергать себя риску заболеть тяжелой формой кори", – подытожила Наргиз Муратова.

Отметим, ранее Министерство здравоохранения Казахстана выступило с важным заявлением после опубликованной рассылки о якобы "закупе дешевых вакцин, вызывающих заболевания у детей".