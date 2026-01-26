#Казахстан в сравнении
Общество

Лютые морозы до -35°С надвигаются на Казахстан

зима, снег, мост, человек, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 10:28 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 27, 28 и 29 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на республику надвигаются лютые морозы.

"В начале периода в западных и северных областях сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -20-35°С. Затем ожидается повышение температурного фона ночью – на западе и севере страны до -7-20°С, днем до -2-12°С, а вот в центре, на востоке, юго-востоке республики – понижение до -3-18°С, в горных районах -15-23°С, днем до 0-7°С, в горных районах -8-15°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что в ближайшие дни южный циклон, смещаясь на восток, охватит большую часть Казахстана.

"Ожидается снег, на юге, юго-востоке региона – осадки в виде дождя и снега, метели, гололедные явления и усиление ветра. Под влиянием антициклона будут находиться северо-запад, север, центр страны, здесь будет тихая, морозная, преимущественно без осадков погода".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что Астану накроет мороз до -26°C, Алматы и Шымкент – гололед и дожди.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: