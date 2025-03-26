25-градусный мороз, дожди и снег возвращаются в Казахстан

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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 27, 28 и 29 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на юге республики ожидается прохладная погода. "В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять антициклон, который охватывает большую часть территории страны, где ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юг, юго-восток республики будет оказывать влияние циклон, что приведет к выпадению осадков (дождь и снег). В отдельных районах также ожидаются туманы и усиление ветра". РГП "Казгидромет" По данным синоптиков, основной температурный фон ожидается: на западе – ночью -5+5°C, днем +10+18°C;

на северо-западе – ночью 0-10°C, днем +7+15°C;

на севере – ночью 0-10°C, днем +5+13°C;

в центре страны – повышение температуры ночью от -2-14°C до -7+1°C, днем от +5+10°C до +10+15°C;

от -2-14°C до -7+1°C, днем от +5+10°C до +10+15°C; на востоке ночная температура повысится от -5-25°C до 0-15°C, днем от 0+10°C до +5+15°C.

от -5-25°C до 0-15°C, днем от 0+10°C до +5+15°C. в южных регионах – ночью -5+5°C, днем +5+13°C. Материал по теме Подтопления, дожди, снег и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, что сильные осадки вновь надвигаются на Казахстан.

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