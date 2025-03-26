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Общество

25-градусный мороз, дожди и снег возвращаются в Казахстан

25-градусный мороз, дожди и снег возвращаются в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 11:54 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 27, 28 и 29 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на юге республики ожидается прохладная погода.

"В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять антициклон, который охватывает большую часть территории страны, где ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юг, юго-восток республики будет оказывать влияние циклон, что приведет к выпадению осадков (дождь и снег). В отдельных районах также ожидаются туманы и усиление ветра".РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, основной температурный фон ожидается:

  • на западе – ночью -5+5°C, днем +10+18°C;
  • на северо-западе – ночью 0-10°C, днем +7+15°C;
  • на севере – ночью 0-10°C, днем +5+13°C;
  • в центре страны – повышение температуры ночью от -2-14°C до -7+1°C, днем от +5+10°C до +10+15°C;
  • на востоке ночная температура повысится от -5-25°C до 0-15°C, днем от 0+10°C до +5+15°C.
  • в южных регионах – ночью -5+5°C, днем +5+13°C.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 11:54
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Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, что сильные осадки вновь надвигаются на Казахстан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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