Потепление, а затем резкое похолодание надвигаются на Казахстан

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 5, 6 и 7 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует: "В первой половине периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона, с которым ожидается осадочная погода. 5-6 февраля прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), гололедные и туманные явления, порывистый ветер с метелью". Также, согласно прогнозу, вынос юго-западных воздушных масс принесет повышение температуры воздуха днем: на севере, востоке, в центре до -3+2°С,

на юге до +8+17°С,

на юго-востоке до +5+15°С. "Лишь в конце периода с северо-западным холодным вторжением ожидается прекращение осадков и резкое понижение температурного фона". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Ранее синоптики обратились к жителям Астаны и двух городов с предупреждением.

