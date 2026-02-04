#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Общество

Потепление, а затем резкое похолодание надвигаются на Казахстан

окно, мороз, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 11:10 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 5, 6 и 7 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует:

"В первой половине периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона, с которым ожидается осадочная погода. 5-6 февраля прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), гололедные и туманные явления, порывистый ветер с метелью".

Также, согласно прогнозу, вынос юго-западных воздушных масс принесет повышение температуры воздуха днем:

  • на севере, востоке, в центре до -3+2°С,
  • на юге до +8+17°С,
  • на юго-востоке до +5+15°С.
"Лишь в конце периода с северо-западным холодным вторжением ожидается прекращение осадков и резкое понижение температурного фона".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики обратились к жителям Астаны и двух городов с предупреждением.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
От -20 до +17°С, снегопады и дожди: опубликован обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
15:25, Сегодня
От -20 до +17°С, снегопады и дожди: опубликован обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Резкое похолодание и снегопады: на Казахстан обрушится мощный циклон
15:29, 03 ноября 2025
Резкое похолодание и снегопады: на Казахстан обрушится мощный циклон
Мороз до -35°C и осадки надвигаются на Казахстан
12:43, 05 февраля 2025
Мороз до -35°C и осадки надвигаются на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
17:53, Сегодня
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: