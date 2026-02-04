Потепление, а затем резкое похолодание надвигаются на Казахстан
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 5, 6 и 7 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует:
"В первой половине периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона, с которым ожидается осадочная погода. 5-6 февраля прогнозируются сильные осадки (дождь, снег), гололедные и туманные явления, порывистый ветер с метелью".
Также, согласно прогнозу, вынос юго-западных воздушных масс принесет повышение температуры воздуха днем:
- на севере, востоке, в центре до -3+2°С,
- на юге до +8+17°С,
- на юго-востоке до +5+15°С.
"Лишь в конце периода с северо-западным холодным вторжением ожидается прекращение осадков и резкое понижение температурного фона".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики обратились к жителям Астаны и двух городов с предупреждением.
