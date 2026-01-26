Продюсер не повезла казахстанских школьников в Турцию и не возвращает деньги

Около 500 казахстанских родителей не могут вернуть свои деньги за несостоявшиеся поездки их детей на международные конкурсы в Турции, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Astana.TV", на данный момент по этому делу в Алматы начался судебный процесс. Со слов родителей, дети должны были вылететь 27 мая. Однако за несколько дней до вылета выяснилось, что авиабилеты даже не приобретены, а сама поездка отменена.

От 200 тыс. до одного млн тенге переводили родители за участие детей в международном конкурсе в Турции.

"Деньги собирали заранее на организационные расходы", – говорится в репортаже.

Из 500 пострадавших только около 95 написали заявление в полицию. Но теперь, когда начался судебный процесс, оказалось, что некоторых пострадавших и вовсе нет в списке. А на заседание попали лишь часть участников.

"Сегодня нас пригласили на первое судебное заседание. Однако в списке пострадавших меня нет, в зал суда не пустили. Означает ли это, что за эти месяцы мое заявление до сих пор не приняли?" – задается вопросом потерпевший по данному делу Айбар Сартбай.

По словам адвоката продюсера, женщина признает, что получала деньги. Однако по определенным причинам не смогла организовать выезд.

"В Турции было землетрясение, также в феврале у них выпал снег. Из-за этого мероприятия отменялись. Также возникли проблемы с билетами, некоторым участникам попросту не хватало их. В итоге один-два конкурса не состоялись, а все эти события стали накладываться друг на друга", – отметила адвокат обвиняемой Багдагуль Ажигалиева.

Сейчас родители хотят только одного – вернуть свои деньги обратно. Но адвокат подчеркнула, что сейчас продюсер находится под домашним арестом, поэтому не может зарабатывать, чтобы возместить ущерб.

