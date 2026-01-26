#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.79
595.07
6.56
Общество

Продюсер не повезла казахстанских школьников в Турцию и не возвращает деньги

Детские конкурсы в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 04:34 Фото: Zakon.kz
Около 500 казахстанских родителей не могут вернуть свои деньги за несостоявшиеся поездки их детей на международные конкурсы в Турции, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Astana.TV", на данный момент по этому делу в Алматы начался судебный процесс. Со слов родителей, дети должны были вылететь 27 мая. Однако за несколько дней до вылета выяснилось, что авиабилеты даже не приобретены, а сама поездка отменена.

От 200 тыс. до одного млн тенге переводили родители за участие детей в международном конкурсе в Турции.

"Деньги собирали заранее на организационные расходы", – говорится в репортаже.

Из 500 пострадавших только около 95 написали заявление в полицию. Но теперь, когда начался судебный процесс, оказалось, что некоторых пострадавших и вовсе нет в списке. А на заседание попали лишь часть участников.

"Сегодня нас пригласили на первое судебное заседание. Однако в списке пострадавших меня нет, в зал суда не пустили. Означает ли это, что за эти месяцы мое заявление до сих пор не приняли?" – задается вопросом потерпевший по данному делу Айбар Сартбай.

По словам адвоката продюсера, женщина признает, что получала деньги. Однако по определенным причинам не смогла организовать выезд.

"В Турции было землетрясение, также в феврале у них выпал снег. Из-за этого мероприятия отменялись. Также возникли проблемы с билетами, некоторым участникам попросту не хватало их. В итоге один-два конкурса не состоялись, а все эти события стали накладываться друг на друга", – отметила адвокат обвиняемой Багдагуль Ажигалиева.

Сейчас родители хотят только одного – вернуть свои деньги обратно. Но адвокат подчеркнула, что сейчас продюсер находится под домашним арестом, поэтому не может зарабатывать, чтобы возместить ущерб.

Также в Алматы задержана женщина, подозреваемая в организации интернет-мошенничеств под видом продажи вечерних платьев через социальные сети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Почему нельзя возвращать "ошибочно" переведенные вам деньги
14:37, 19 января 2026
Почему нельзя возвращать "ошибочно" переведенные вам деньги
Сколько казахстанцев находятся в Турции
17:30, 07 февраля 2023
Сколько казахстанцев находятся в Турции
Должники по алиментам в СКО спускают деньги на азартные игры
03:33, 02 ноября 2024
Должники по алиментам в СКО спускают деньги на азартные игры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: