Почему нельзя возвращать "ошибочно" переведенные вам деньги

Мошенники могут прибегнуть к схеме "случайно отправил вам на карту деньги, верните обратно, пожалуйста", чтобы вовлечь вас в преступную цепочку, сообщает Zakon.kz.

Вам на карту вдруг упали деньги, а через минуту пришло сообщение: "Извините, ошибся номером, верните, пожалуйста". Юрист адвокатского бюро Ангелина Баканова рассказала, почему нельзя переводить такие деньги обратно. Возвращая деньги напрямую отправителю, вы рискуете не только потерять собственные средства, но и оказаться втянутым в орбиту уголовного расследования.

На практике мошенники "случайно" переводят вам деньги с одного счета, а просят вернуть на другой.

"Далее оказывается, что карта или счет, с которого был осуществлен перевод, украдены. Владелец счета оспаривает транзакцию, а ваши деньги остаются у мошенников", – объясняет Life.ru Ангелина Баканова.

Получается, что вы возвращаете чужие деньги преступникам, а настоящий владелец карты через банк потребует вернуть ему сумму, которая изначально попала к вам. В итоге вы остаетесь без денег, а мошенники с двойной выгодой. И человеческая порядочность превращается в финансовую ловушку.

А существует и более опасная схема, которая может закончиться не только потерей денег, но и уголовным делом. Мошенники просят вернуть средства на тот же счет, с которого "случайно" поступили деньги, вы это делаете, а затем начинается настоящий кошмар.

"Затем угрожают тем, что деньги были переведены на счет террористической организации, и заставляют выполнять иные противозаконные действия. Таким образом, человек может совершить противоправные действия, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом", – предупреждает юрист.

Преступники получают рычаг давления: вы уже перевели деньги на "террористический счет", и теперь они могут шантажировать вас. Отказаться сложно – первый якобы преступный перевод уже совершен, и мошенники угрожают сообщить о вас в правоохранительные органы. Вы становитесь заложником ситуации, из которой нет простого выхода.

Даже если кажется, что ситуация безобидная и вы просто возвращаете деньги на тот же номер, с которого они пришли, опасность остается.

"Просто осуществив возвратный перевод на неизвестный вам номер, вы можете и сами оказаться звеном в мошеннических действиях", – отмечает юрист.

Возможно, через ваш счет отмывают деньги, полученные преступным путем. Возможно, вас используют как промежуточное звено в сложной схеме обналичивания средств. Вы об этом не знаете, но правоохранительные органы могут отследить цепочку переводов и прийти именно к вам с неприятными вопросами. Доказать непричастность к преступлению будет сложно, и ваше желание помочь превращается в соучастие.

Если на вашу карту действительно по ошибке перевели деньги и вы хотите их вернуть, есть только один безопасный путь.

"Для того чтобы законно вернуть денежные средства лицу, направившему их, без негативных последствий, обратитесь в свой банк с запросом о возврате ошибочного платежа. Сотрудники банка проведут проверку и помогут осуществить возврат средств с вашего согласия", – рекомендует Баканова.

При этом банк проверит легальность операции, установит личность отправителя, убедится, что это не мошенническая схема, и только после этого вернет средства. Потраченное время – это малая цена за сохранение ваших денег и репутации.

