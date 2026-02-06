Вернуть деньги за детские секции требуют в Астане и Алматы

Более трех тысяч родителей из Астаны и Алматы требуют руководителей популярной платформы вернуть деньги за приостановленные детские абонементы, сообщает Zakon.kz.

Со слов родителей, платформа предлагала годовой абонемент с различными секциями для детей, но в январе записаться через приложение стало невозможно. Теперь они не могут вернуть деньги, передает "Astana TV".

Пострадавшие утверждают, что покупали годовой абонемент на сумму от 350 тыс. до 700 тыс. тенге. В числе возмущенных оказались и предприниматели. Оказалось, что компания не выплачивала им за их отработанные месяцы. Из-за этого приходится оплачивать расходы из собственного кармана и нести убытки.

"Мы работали до последнего, январь мы тоже отработали. С YAYA мы сотрудничали с 2024 года. И с сентября у нас прекратилась оплата. На сегодняшний день у меня долг 1 млн 70 тыс.", – рассказала предприниматель Альбина Багманова.

Объективности ради журналисты телеканала встретились с руководителем названной компании. Лаура Ералиева заявила, что у них получился кассовый разрыв и для расплаты с предпринимателями они решили приостановить абонементы.

"Мы прекратили продажи, начали искать финансирование. И наконец-то нашли инвестора, который нам выделил деньги. Мы уже делаем возвраты. Уже более 10 млн тенге заплатили", – рассказала руководитель компании YAYA Лаура Ералиева.

Родители из Астаны и Алматы готовят коллективный иск.

