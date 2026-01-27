#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Общество

Власти Алматы прокомментировали видео с "фонтаном" на оживленном перекрестке

Алматы, авария, автодорога, фонтан , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 23:02 Фото: Instagram/almatinec_live
В Казнете 27 января появилось видео с выбросом воды на проезжей части в Медеуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в "Алматы су", инцидент произошел на участке проспекта Достык – проспекта Жибек жолы в ходе планового профилактического осмотра пожарного гидранта.

По данным предприятия, во время проверки возникла нештатная ситуация. Для закрытия гидранта специалистам потребовалось кратковременно снизить давление воды в сетях. Аварийная ситуация была оперативно устранена, общее время работ составило около пяти минут.

В "Алматы су" подчеркнули, что нарушений водоснабжения для жителей зафиксировано не было.

А ранее мы писали о том, что подъезд элитного ЖК в центре левого берега Астаны превратился в ледяную пещеру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
КГД выпустил пошаговую инструкцию о прекращении деятельности ИП
23:41, 27 января 2026
КГД выпустил пошаговую инструкцию о прекращении деятельности ИП
Мужчина с ножом напугал жителей Алматы
13:24, 20 февраля 2023
Мужчина с ножом напугал жителей Алматы
"Ест бутылку": в зоопарке Алматы прокомментировали видео с пеликаном
15:08, 16 мая 2023
"Ест бутылку": в зоопарке Алматы прокомментировали видео с пеликаном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: