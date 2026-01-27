Власти Алматы прокомментировали видео с "фонтаном" на оживленном перекрестке

В Казнете 27 января появилось видео с выбросом воды на проезжей части в Медеуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в "Алматы су", инцидент произошел на участке проспекта Достык – проспекта Жибек жолы в ходе планового профилактического осмотра пожарного гидранта.

По данным предприятия, во время проверки возникла нештатная ситуация. Для закрытия гидранта специалистам потребовалось кратковременно снизить давление воды в сетях. Аварийная ситуация была оперативно устранена, общее время работ составило около пяти минут.

В "Алматы су" подчеркнули, что нарушений водоснабжения для жителей зафиксировано не было.

