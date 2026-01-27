Подъезд элитного ЖК в центре левого берега Астаны превратился в ледяную пещеру – видео

В Сети распространилось видео, на котором показан подъезд столичного жилого комплекса "На Водно-зеленом бульваре". На кадрах видно, что он фактически превратился в ледяную пещеру: стены, перила и пролеты покрыты толстым слоем льда, с потолка свисают массивные сосульки, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в АО "Астана-Теплотранзит". "По объекту МЖК "На Водно-Зеленом бульваре" (ул. Кунаева, 12) теплоснабжение здания осуществляется в штатном режиме. 24 января 2026 года выявлена утечка из радиатора системы отопления лестничной клетки на 12-м этаже 4-го подъезда. В связи с этим отопление лестничной клетки временно отключено до замены радиаторов. Причиной порыва стало промерзание системы вследствие длительного оставления дверей лестничной клетки открытыми (с 8-го по 14-й этаж)", – рассказали в компании. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aidar Kyrykbaıýly (@aidar_kk) Там отметили, что внутридомовые инженерные сети относятся к зоне ответственности органа управления объектом кондоминиума (ОСИ/КСК). "Со стороны АО "Астана-Теплотранзит" ограничения в теплоснабжении не зафиксированы. ОСИ совместно с районным акиматом занимаются устранением", – заключили в компании. Ранее сообщалось, что в Астане школьников 0-6-х классов первой смены перевели на "дистанционку" 28 января.



