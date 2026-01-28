#Казахстан в сравнении
Общество

В Конституции будут усилены ценности брака и семьи, обязанность защиты окружающей среды

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 16:31 Фото: pexels
Конституция Казахстана получит серьезное усиление норм в области человекоцентричности государства, неприкосновенности личности, защиты ключевых прав человека и независимости судебной власти, сообщает Zakon.kz.

Это следует из сводного проекта поправок в Основной закон, который был рассмотрен на четвертом заседании Конституционной комиссии 28 января 2026 года.

В ходе презентации сводного проекта заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что новое название раздела "Основные права, свободы и обязанности" наиболее полно отразит предусмотренные в нем положения.

При этом предлагаемые в нем новеллы усилят и дополнят гарантии реализации и защиты прав и свобод, исходя из принципа высшей ценности человека.

"Это абсолютизация права на жизнь, человекоцентричность, закрепление неприкосновенности личности и "правил Миранды", защита персональных данных в цифровую эпоху, усиление защиты чести и достоинства личности, социальных прав личности, принципа правовой определенности", – озвучил Бакыт Нурмуханов.

Он уточнил, что некоторые положения, предусмотренные сейчас в 7 разделе Конституции в качестве принципов правосудия, переносятся в данный раздел как гарантии прав человека и объединяются в самостоятельной статье.

"Получило новое звучание право на свободу слова и творчества, выделены его отдельные виды с гарантиями защиты интеллектуальной собственности, что является непременным условием свободного развития личности в демократическом и правовом государстве", – отметил зампредседателя Конституционного суда.

По его словам, в Конституции будут усилены ценности брака и семьи, а также обязанность защиты окружающей среды.

"Серьезные изменения предусмотрены в переименованном разделе "Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы". В него включены важные поправки по вопросам судебной власти, связанные с расширением форм судопроизводства, усилением конституционных принципов правосудия и независимости судей, кадровыми вопросами судебной системы", – сообщил Бакыт Нурмуханов.

Он также обратил внимание членов Конституционной комиссии на отдельную статью, закрепляющую в Конституции правовой статус адвокатуры.

Кроме того, он добавил, что учреждение Курултая обусловило необходимость внесения точечных изменений в разделе "Местное государственное управление и самоуправление".

При этом новый раздел под названием "Внесение изменений и дополнений в Конституцию" позволит актуализировать текст Основного закона с учетом передового международного опыта.

Все новости о заседаниях Конституционной комиссии можно прочитать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
