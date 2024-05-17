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Законодательство РК

Расследования в области защиты растений будут проводить в Казахстане

Расследования в области защиты растений будут проводить в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 12:58 Фото: freepik
Министерство сельского хозяйства подготовило проект Правил проведения расследования в области защиты растений, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке сказано, что поправками по вопросам ведения бизнеса уполномоченный орган в области защиты растений наделили компетенцией по разработке и утверждению Правил проведения расследования в области защиты растений.

Проект приказа, в котором предусмотрен порядок проведения расследования в области защиты растений, разработан в целях реализации этого закона.

Основаниями для проведения расследования являются:

  • обращения граждан или юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам граждан и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретный субъект (объект) контроля, допустивший нарушения;
  • информация (экстренное извещение), подаваемая государственными органами или субъектами деятельности, о возникновении и распространении очагов особо опасных вредных организмов;
  • информация (экстренное извещение), подаваемая государственными органами или субъектами деятельности, о распространении фальсифицированных и незарегистрированных пестицидов.

Расследование будут проводить в двух случаях:

  1. при массовом распространении особо опасных вредных организмов включенных в перечень особо опасных вредных организмов;
  2. при выявлении фактов реализации, хранения, применения и (или) ввоза пестицидов, не прошедших государственную регистрацию, фальсифицированных пестицидов.

Как принимают решение о проведении расследования

Решение о проведении расследования принимается руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области защиты растений соответствующей административно-территориальной единицы.

При наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящих Правил, решение о проведении расследования принимается в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения граждан или юридических лиц, а также государственных органов, или информации (экстренного извещения), подаваемой государственными органами или субъектами деятельности. Расследование должно быть начато в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о его проведении.

Какая информация должна быть в решении:

  • дата, время и место вынесения решения;
  • наименование территориального подразделения;
  • основание для проведения расследования;
  • наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого назначено расследование в области защиты растений, его местонахождение, ИИН/БИН, участок территории;
  • предмет проведения расследования в области защиты растений;
  • состав комиссии по расследованию;
  • срок проведения расследования;
  • фамилию, имя, отчество, подпись (ЭЦП) и должность лица, вынесшего решение о проведении расследования.

Сроки проведения расследования не должны превышать 30 календарных дней и могут быть продлены только один раз на 30 календарных дней.

Территориальное подразделение направляет субъекту контроля уведомление о начале проведения расследования не менее чем за сутки до начала расследования нарочно, заказным письмом либо в электронной форме, подписанное ЭЦП на электронный адрес или иным доступным способом.

Кто проводит расследование

Расследование проводится комиссией по расследованию, в состав которой входят государственные инспекторы по защите растений. В зависимости от предмета расследования в состав комиссии включаются представители заинтересованных государственных органов (центральных исполнительных органов, в том числе их ведомств и территориальных подразделений, и/или местных исполнительных органов).

Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, не менее трех человек. Секретарь комиссии определяется из числа сотрудников территориального подразделения. Секретарь Комиссии не является ее членом.

К проведению расследования допускается привлечение независимых экспертов, обладающие специальными научными или практическими знаниями, и заинтересованные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с проведением расследования о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты растений.

Оформление результатов расследования

По результатам расследования составляется акт о результатах расследования, который подписывают все члены комиссии.

В акте указывают:

  • дата и место составления;
  • наименование органа контроля;
  • дата и номер решения о проведении расследования (дополнительного решения о продлении сроков проведения расследования);
  • состав комиссии по расследованию;
  • ФИО и должность лиц, проводивших расследование;
  • ФИО и должность независимых экспертов, привлеченных для проведения расследования;
  • ФИО и должность заинтересованных лиц, привлеченных при проведении расследования;
  • наименование или ФИО и место нахождения субъекта (объекта) контроля, допустившего нарушения требований законодательства РК в области защиты растений;
  • период проведения расследования;
  • сведения о причинах нарушений требований законодательства РК в области защиты растений;
  • наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения;
  • меры, предусмотренные законами РК, в отношении субъекта (объекта) контроля, допустившего нарушения требований законодательства РК в области защиты растений;
  • сроки устранения нарушений, выявленных по результатам расследования;
  • подпись должностных лиц, проводивших расследование.

По итогам расследования государственный инспектор в области защиты растений в пределах полномочий:

  • принимает предусмотренные законами РК меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц;
  • принимает меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности в соответствии с КОАП.

Копия акта о результатах расследования в области защиты растений не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания вручается или направляется письмом с уведомлением субъекту контроля.

В свою очередь, субъект контроля устраняет выявленные нарушения требований по результатам расследования в сроки, указанные в акте о результатах расследования.

По истечении сроков устранения нарушений требований, указанных в акте о результатах расследования, проводится внеплановая проверка по контролю устранения нарушений, выявленных по результатам расследования.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 мая 2024 года.

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