Расследования в области защиты растений будут проводить в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило проект Правил проведения расследования в области защиты растений, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке сказано, что поправками по вопросам ведения бизнеса уполномоченный орган в области защиты растений наделили компетенцией по разработке и утверждению Правил проведения расследования в области защиты растений.

Проект приказа, в котором предусмотрен порядок проведения расследования в области защиты растений, разработан в целях реализации этого закона.

Основаниями для проведения расследования являются:

обращения граждан или юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам граждан и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретный субъект (объект) контроля, допустивший нарушения;

информация (экстренное извещение), подаваемая государственными органами или субъектами деятельности, о возникновении и распространении очагов особо опасных вредных организмов;

информация (экстренное извещение), подаваемая государственными органами или субъектами деятельности, о распространении фальсифицированных и незарегистрированных пестицидов.

Расследование будут проводить в двух случаях:

при массовом распространении особо опасных вредных организмов включенных в перечень особо опасных вредных организмов; при выявлении фактов реализации, хранения, применения и (или) ввоза пестицидов, не прошедших государственную регистрацию, фальсифицированных пестицидов.

Как принимают решение о проведении расследования

Решение о проведении расследования принимается руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области защиты растений соответствующей административно-территориальной единицы.

При наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящих Правил, решение о проведении расследования принимается в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения граждан или юридических лиц, а также государственных органов, или информации (экстренного извещения), подаваемой государственными органами или субъектами деятельности. Расследование должно быть начато в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о его проведении.

Какая информация должна быть в решении:

дата, время и место вынесения решения;

наименование территориального подразделения;

основание для проведения расследования;

наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого назначено расследование в области защиты растений, его местонахождение, ИИН/БИН, участок территории;

предмет проведения расследования в области защиты растений;

состав комиссии по расследованию;

срок проведения расследования;

фамилию, имя, отчество, подпись (ЭЦП) и должность лица, вынесшего решение о проведении расследования.

Сроки проведения расследования не должны превышать 30 календарных дней и могут быть продлены только один раз на 30 календарных дней.

Территориальное подразделение направляет субъекту контроля уведомление о начале проведения расследования не менее чем за сутки до начала расследования нарочно, заказным письмом либо в электронной форме, подписанное ЭЦП на электронный адрес или иным доступным способом.

Кто проводит расследование

Расследование проводится комиссией по расследованию, в состав которой входят государственные инспекторы по защите растений. В зависимости от предмета расследования в состав комиссии включаются представители заинтересованных государственных органов (центральных исполнительных органов, в том числе их ведомств и территориальных подразделений, и/или местных исполнительных органов).

Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, не менее трех человек. Секретарь комиссии определяется из числа сотрудников территориального подразделения. Секретарь Комиссии не является ее членом.

К проведению расследования допускается привлечение независимых экспертов, обладающие специальными научными или практическими знаниями, и заинтересованные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с проведением расследования о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты растений.

Оформление результатов расследования

По результатам расследования составляется акт о результатах расследования, который подписывают все члены комиссии.

В акте указывают:

дата и место составления;

наименование органа контроля;

дата и номер решения о проведении расследования (дополнительного решения о продлении сроков проведения расследования);

состав комиссии по расследованию;

ФИО и должность лиц, проводивших расследование;

ФИО и должность независимых экспертов, привлеченных для проведения расследования;

ФИО и должность заинтересованных лиц, привлеченных при проведении расследования;

наименование или ФИО и место нахождения субъекта (объекта) контроля, допустившего нарушения требований законодательства РК в области защиты растений;

период проведения расследования;

сведения о причинах нарушений требований законодательства РК в области защиты растений;

наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения;

меры, предусмотренные законами РК, в отношении субъекта (объекта) контроля, допустившего нарушения требований законодательства РК в области защиты растений;

сроки устранения нарушений, выявленных по результатам расследования;

подпись должностных лиц, проводивших расследование.

По итогам расследования государственный инспектор в области защиты растений в пределах полномочий:

принимает предусмотренные законами РК меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц;

принимает меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности в соответствии с КОАП.

Копия акта о результатах расследования в области защиты растений не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания вручается или направляется письмом с уведомлением субъекту контроля.

В свою очередь, субъект контроля устраняет выявленные нарушения требований по результатам расследования в сроки, указанные в акте о результатах расследования.

По истечении сроков устранения нарушений требований, указанных в акте о результатах расследования, проводится внеплановая проверка по контролю устранения нарушений, выявленных по результатам расследования.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 мая 2024 года.