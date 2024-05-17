Расследования в области защиты растений будут проводить в Казахстане
В пояснительной записке сказано, что поправками по вопросам ведения бизнеса уполномоченный орган в области защиты растений наделили компетенцией по разработке и утверждению Правил проведения расследования в области защиты растений.
Проект приказа, в котором предусмотрен порядок проведения расследования в области защиты растений, разработан в целях реализации этого закона.
Основаниями для проведения расследования являются:
- обращения граждан или юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам граждан и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретный субъект (объект) контроля, допустивший нарушения;
- информация (экстренное извещение), подаваемая государственными органами или субъектами деятельности, о возникновении и распространении очагов особо опасных вредных организмов;
- информация (экстренное извещение), подаваемая государственными органами или субъектами деятельности, о распространении фальсифицированных и незарегистрированных пестицидов.
Расследование будут проводить в двух случаях:
- при массовом распространении особо опасных вредных организмов включенных в перечень особо опасных вредных организмов;
- при выявлении фактов реализации, хранения, применения и (или) ввоза пестицидов, не прошедших государственную регистрацию, фальсифицированных пестицидов.
Как принимают решение о проведении расследования
Решение о проведении расследования принимается руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области защиты растений соответствующей административно-территориальной единицы.
При наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящих Правил, решение о проведении расследования принимается в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения граждан или юридических лиц, а также государственных органов, или информации (экстренного извещения), подаваемой государственными органами или субъектами деятельности. Расследование должно быть начато в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о его проведении.
Какая информация должна быть в решении:
- дата, время и место вынесения решения;
- наименование территориального подразделения;
- основание для проведения расследования;
- наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого назначено расследование в области защиты растений, его местонахождение, ИИН/БИН, участок территории;
- предмет проведения расследования в области защиты растений;
- состав комиссии по расследованию;
- срок проведения расследования;
- фамилию, имя, отчество, подпись (ЭЦП) и должность лица, вынесшего решение о проведении расследования.
Сроки проведения расследования не должны превышать 30 календарных дней и могут быть продлены только один раз на 30 календарных дней.
Территориальное подразделение направляет субъекту контроля уведомление о начале проведения расследования не менее чем за сутки до начала расследования нарочно, заказным письмом либо в электронной форме, подписанное ЭЦП на электронный адрес или иным доступным способом.
Кто проводит расследование
Расследование проводится комиссией по расследованию, в состав которой входят государственные инспекторы по защите растений. В зависимости от предмета расследования в состав комиссии включаются представители заинтересованных государственных органов (центральных исполнительных органов, в том числе их ведомств и территориальных подразделений, и/или местных исполнительных органов).
Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, не менее трех человек. Секретарь комиссии определяется из числа сотрудников территориального подразделения. Секретарь Комиссии не является ее членом.
К проведению расследования допускается привлечение независимых экспертов, обладающие специальными научными или практическими знаниями, и заинтересованные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с проведением расследования о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты растений.
Оформление результатов расследования
По результатам расследования составляется акт о результатах расследования, который подписывают все члены комиссии.
В акте указывают:
- дата и место составления;
- наименование органа контроля;
- дата и номер решения о проведении расследования (дополнительного решения о продлении сроков проведения расследования);
- состав комиссии по расследованию;
- ФИО и должность лиц, проводивших расследование;
- ФИО и должность независимых экспертов, привлеченных для проведения расследования;
- ФИО и должность заинтересованных лиц, привлеченных при проведении расследования;
- наименование или ФИО и место нахождения субъекта (объекта) контроля, допустившего нарушения требований законодательства РК в области защиты растений;
- период проведения расследования;
- сведения о причинах нарушений требований законодательства РК в области защиты растений;
- наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения;
- меры, предусмотренные законами РК, в отношении субъекта (объекта) контроля, допустившего нарушения требований законодательства РК в области защиты растений;
- сроки устранения нарушений, выявленных по результатам расследования;
- подпись должностных лиц, проводивших расследование.
По итогам расследования государственный инспектор в области защиты растений в пределах полномочий:
- принимает предусмотренные законами РК меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц;
- принимает меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности в соответствии с КОАП.
Копия акта о результатах расследования в области защиты растений не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания вручается или направляется письмом с уведомлением субъекту контроля.
В свою очередь, субъект контроля устраняет выявленные нарушения требований по результатам расследования в сроки, указанные в акте о результатах расследования.
По истечении сроков устранения нарушений требований, указанных в акте о результатах расследования, проводится внеплановая проверка по контролю устранения нарушений, выявленных по результатам расследования.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 мая 2024 года.