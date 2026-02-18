Коалиция: новая Конституция усилит правовые гарантии защиты человека и гражданина

Члены Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" обсудили ключевые новеллы новой Конституции с жителями Туркестанской области.

Встречи прошли на разных площадках и охватили широкие слои общества – представителей интеллигенции, этнокультурных объединений, трудовые коллективы, предпринимателей и молодежь.

Во встрече с общественностью области в конгресс-холле Туркестана приняли участие более тысячи человек. Открытый и содержательный разговор прошел в доверительной атмосфере, участники делились своим мнением и задавали вопросы. Жители региона говорили о значении Основного закона для будущего страны, о преемственности исторических традиций и значимости духовных ценностей для консолидации общества и развития страны.

Фото: Али Галым

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов особо подчеркнул глубокий символизм встречи в Туркестане – на священной земле, где веками формировались государственность и культурный код казахского народа. Именно здесь, по его словам, особенно глубоко ощущается важность исторической миссии по принятию новой Конституции.

"Считаю, что новая Конституция была подготовлена своевременно, именно тогда, когда это было необходимо. В нынешнее непростое, нестабильное время, когда в мире усиливается напряженность, это своевременный ответ на все существующие вызовы и риски. Это стратегический шаг главы государства, направленный на укрепление Независимости и территориальной целостности страны, обеспечение внутренней стабильности и безопасности. Эти принципы рассматриваются как вечные, незыблемые конституционные ценности, которые никогда не изменятся", – сказал он.

На историческую значимость принятия новой Конституции обратил внимание и член Коалиции Жаксыбек Кулекеев. Он подчеркнул, что новый Основной закон опирается на тысячелетнюю историческую преемственность казахской государственности, продолжая традиции "Қасқа жолы", "Ескі жолы" и "Жеті жарғы". Обновление Основного закона продиктовано требованием времени и должно стать гарантией для стабильного развития страны на долгие годы вперед.

Фото: Али Галым

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обратил внимание на имеющиеся во многих странах демографические проблемы, кризис ценностей в мире, где на воспитание молодежи все больше влияют цифровые платформы, и поэтому в Основном законе особое место отведено формированию человеческого капитала, развитию науки и инноваций, а также поддержке семьи.

Депутат Мажилиса Кайрат Балабиев обратил внимание на то, что заседание Национального курултая, прошедшее в 2023 году в Туркестане, было посвящено теме "Әділетті Қазақстан – Адал азамат". Ценности честного труда, высокой морали, ответственного патриотизма, которые получили широкую поддержку в обществе, сегодня нашли отражение в проекте новой Конституции.

Директор общественного фонда "Дара Ұрпақ" Рухабза Халдарбек обратила внимание на норму о родительской ответственности в проекте Основного закона, подчеркнув, что за образом так называемых "трудных детей" нередко стоят безответственные родители. По ее словам, закрепление в Конституции обязанности родителей воспитывать и заботиться о своих детях станет важной гарантией защиты детства и поможет предотвратить многие социальные проблемы.

Фото: Али Галым

Декан юридического факультета Международного казахско-турецкого университета имени Яссауи Алия Касымбек отметила, что проект новой Конституции усиливает правовые гарантии защиты человека и гражданина. В частности, она подчеркнула закрепление нормы о недопустимости обратной силы закона, а также положения, по которому государство несет ответственность перед гражданином и обязано возмещать причиненный ему ущерб, что укрепляет доверие общества к государственным институтам.

Предприниматель Ербол Кокенов отметил, что, внимательно ознакомившись с проектом новой Конституции, особенно поддержал нормы, направленные на защиту прав людей с особыми потребностями. Он привел пример открытия в Туркестане инклюзивного театра, где дети с инвалидностью смогли выступить на большой сцене, и подчеркнул, что закрепленные в Основном законе гарантии равных возможностей помогут формированию по-настоящему справедливого и гуманного общества.

Далее участники Коалиции приняли участие в круглом столе с представителями этнокультурных объединений. Туркестанская область – один из самых многонациональных регионов страны, где проживают представители 50 этносов, поэтому его жители особенно остро ощущают ценность мира и единства. Члены Коалиции обратили внимание, что новая Конституция вводит понятие единый народ Казахстана и направлена на защиту всех граждан страны вне зависимости от этнической принадлежности. Это большой шаг по укреплению межэтнического согласия в стране. Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов отметил, что трансформация роли Ассамблеи и создание Халық Кеңесі – это важное системное решение, которое расширит участие граждан в государственных делах и будет способствовать укреплению общественного согласия.

Фото: Али Галым

Члены Коалиции также встретились с железнодорожниками эксплуатационного локомотивного депо. Разговор был сосредоточен на значении стабильной занятости, безопасности и уважения к человеку труда. Именно такие специалисты ежедневно обеспечивают бесперебойную работу ключевых отраслей экономики, а новая Конституция усиливает социальную направленность государственной политики и закрепляет базовые гарантии защиты трудовых прав граждан.

Затем делегация ознакомилась с работой индустриального парка "Шаға". На площадке предприятий состоялся диалог с рабочими и специалистами, в ходе которого обсуждались вопросы развития промышленности, предпринимательства и создания новых рабочих мест. Подчеркивалось, что Основной закон формирует понятные и стабильные правила, создающие благоприятную среду для производства и экономического роста.

В этот же день члены Коалиции встретились с жителями ауыла Шаға. В беседе с членами Коалиции сельчане делились своими мнениями о предстоящем референдуме, поднимали вопросы развития села, занятости и социальной поддержки. Они выразили уверенность, что новый Основной закон станет надежной опорой для будущего их детей и родного региона.

Фото: Али Галым

На всех встречах жители Туркестанской области отмечали, что новая Конституция отвечает запросам времени, отражает стремление общества к справедливости, порядку и стабильности. Каждый из них намерен прийти 15 марта на референдум и поддержать принятие нового Основного закона.

Напомним, что Общенациональная Коалиция "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" была создана 12 февраля т.г. В ее состав вошли 5 политических партий и порядка 300 общественных организаций, объединяющих около 5 миллионов казахстанцев.