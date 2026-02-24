Президент Казахстана поздравил Эстонию с национальным праздником

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Эстонии Алара Кариса с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды уточнили, в своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государственный визит президента Алара Кариса в Казахстан в 2025 году придал новый импульс развитию двустороннего сотрудничества, способствовав укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Также президент Казахстана пожелал Алару Карису дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Эстонии – благополучия и процветания.

День независимости Эстонской Республики – национальный праздник в Эстонии, отмечаемый ежегодно 24 февраля в честь провозглашения в 1918 году в Таллине Декларации независимости Эстонии.

