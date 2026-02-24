#Референдум-2026
Политика

Президент Казахстана поздравил Эстонию с национальным праздником

Токаев, президент Эстонии, политика, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 15:00 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Эстонии Алара Кариса с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Акорды уточнили, в своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государственный визит президента Алара Кариса в Казахстан в 2025 году придал новый импульс развитию двустороннего сотрудничества, способствовав укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Также президент Казахстана пожелал Алару Карису дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Эстонии – благополучия и процветания.

День независимости Эстонской Республики – национальный праздник в Эстонии, отмечаемый ежегодно 24 февраля в честь провозглашения в 1918 году в Таллине Декларации независимости Эстонии.

Немного ранее Токаев принял председателя Центральной комиссии референдума Нурлана Абдирова. Тогда президент был ознакомлен с информацией о ходе подготовки к республиканскому референдуму.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Социальные сети и картели: президент Мексики планирует судиться с Илоном Маском
23:26, 24 февраля 2026
Социальные сети и картели: президент Мексики планирует судиться с Илоном Маском
Президенты Казахстана и Эстонии провели встречу тет-а-тет
17:07, 17 ноября 2025
Президенты Казахстана и Эстонии провели встречу тет-а-тет
Глава государства поздравил президента Албании с важным праздником
21:21, 28 ноября 2024
Глава государства поздравил президента Албании с важным праздником
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
