Помощник Токаева раскрыл детали заседания Национального курултая
Стало известно, о чем будет говорить глава государства Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае, сообщает Zakon.kz.
Помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай напомнил, что V заседание Национального курултая состоится 20 января 2026 года в Кызылорде.
"В ходе мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни", – подчеркнул Желдибай сегодня, 19 января.
Также он привел хронологию предыдущих заседаний:
Касым-Жомарт Токаев утвердил дату проведения заседания Национального курултая 12 января 2026 года.
