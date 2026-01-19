Помощник Токаева раскрыл детали заседания Национального курултая

Фото: akorda.kz

Стало известно, о чем будет говорить глава государства Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае, сообщает Zakon.kz.

Помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай напомнил, что V заседание Национального курултая состоится 20 января 2026 года в Кызылорде. "В ходе мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни", – подчеркнул Желдибай сегодня, 19 января. Также он привел хронологию предыдущих заседаний: 2022 год – Улытау;

2023 год – Туркестан;

2024 год – Атырау;

2025 год – Бурабай. Материал по теме Токаев ознакомился с поступающими предложениями по конституционной реформе Касым-Жомарт Токаев утвердил дату проведения заседания Национального курултая 12 января 2026 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: