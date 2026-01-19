#Казахстан в сравнении
Политика

Помощник Токаева раскрыл детали заседания Национального курултая

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 09:01 Фото: akorda.kz
Стало известно, о чем будет говорить глава государства Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае, сообщает Zakon.kz.

Помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай напомнил, что V заседание Национального курултая состоится 20 января 2026 года в Кызылорде.

"В ходе мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни", – подчеркнул Желдибай сегодня, 19 января.

Также он привел хронологию предыдущих заседаний:

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 09:01
Токаев ознакомился с поступающими предложениями по конституционной реформе

Касым-Жомарт Токаев утвердил дату проведения заседания Национального курултая 12 января 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Астане прошли заседания рабочих секций Национального курултая
14:42, 27 января 2024
В Астане прошли заседания рабочих секций Национального курултая
Стало известно, где Токаев проведет третье заседание Национального курултая
15:00, 13 марта 2024
Стало известно, где Токаев проведет третье заседание Национального курултая
Президент утвердил дату проведения заседания Национального курултая
18:26, 12 января 2026
Президент утвердил дату проведения заседания Национального курултая
