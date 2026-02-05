Из мяса только окорочка: в Атырау детсад три месяца жил в режиме экономии

В Атырау начата проверка организации питания в одном из частных детских садов, работающих по государственному заказу, где три месяца детям выдавали в рационе исключительно куриные окорочка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о дошкольном учреждении "Акжелкен", открытом в 2023 году в рамках государственно-частного партнерства. Детский сад рассчитан на 290 мест, и на сегодняшний день его посещают все воспитанники.

Как пояснила заведующая учреждением Анаргуль Амангелды, питание с момента открытия осуществлялось по утвержденному меню оператора – ТОО "SERPIN-2030". Однако с ноября прошлого года по январь 2026 года поставщик продуктов в основном доставлял куриные окорочка, объясняя это ростом цен на мясную продукцию. Стоит отметить, что при этом родители оплачивают питание на уровне государственных садов – 17 тысяч тенге в месяц. По ее словам, с 3 февраля 2026 года детский сад перешел на меню, утвержденное городским отделом образования, и в рацион вернулись блюда из говядины.

Фото: Динара Канбетова

В городском отделе образования сообщили, что после поступления информации была инициирована проверка. Руководитель ведомства Айнагуль Дюсекенова уточнила, что по ее итогам будет принято решение о возможных мерах ответственности. Проверяющим предстоит оценить, соответствовал ли фактический рацион установленным требованиям и нормам разнообразия питания.

"Согласно приказу №141, норматив стоимости питания во всех детских садах составляет 624 тенге на ребенка до трех лет и 784 тенге – для детей до пяти лет. Что касается девяти детских садов ТОО "SERPIN-2030", то в 2024 году на реализацию государственного заказа им было выделено 1,44 млрд тенге. В 2025 году с января по 1 июля финансирование составило 864 млн тенге, а с июля по декабрь средства направлялись через Финансовый центр по ваучерной системе", – отметила Дюсекенова.

Уточняется, что в 2025 году размер подушевого финансирования на одного ребенка составлял 55 659 тенге в месяц по городу и 62 027 тенге – в сельской местности, куда и относится детский сад "Акжелкен". Объем средств рассчитывается исходя из фактического количества детей и действующих нормативов.

Комментируя эту ситуацию, в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что во время внеплановой проверки частного детского сада "Акжелкен" установлено, что в течение последних двух месяцев говядина в рационе отсутствовала.

"Кроме того, выявлены и другие нарушения: не было разработано и утверждено перспективное четырехнедельное сезонное меню; в одной из групп масса порции второго блюда не соответствовала установленным нормам; выявлены нарушения правил хранения продуктов. С начала 2026 года не велись журналы пищеблока, а результаты лабораторного исследования калорийности показали несоответствие установленным требованиям. По итогам проверки, согласно ст. 425 ч. 1 Кодекса РК об административных правонарушениях, на юридическое лицо наложен административный штраф в размере 210 МРП (454 125 тенге) с применением сокращенного производства", – говорится в комментарии.

Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений, с установленными сроками исполнения. Их выполнение взято на контроль уполномоченного органа.