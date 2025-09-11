#АЭС в Казахстане
Общество

Родители заявили о тараканах и личинках в еде детсада Талдыкоргана

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 00:36 Фото: Zakon.kz
В одном из детских садов Талдыкоргана начата внеплановая проверка после сообщений родителей о нарушениях санитарных норм при организации питания детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 сентября телеканал "КТК", ранее в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых родители зафиксировали насекомых в продуктах питания и антисанитарию на кухне учреждения. По их словам, в детсаду находили тараканов в муке, личинок в каше и плесень на стенах.

"В связи с несоблюдением санитарных правил и норм детского сада специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля города Талдыкоргана была зарегистрирована внеплановая проверка в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по области Жетысу", – заявил заместитель руководителя управления Алибек Нурмухамбет.

По его словам, по итогам проверки в отношении ответственных лиц будут приняты меры в соответствии с законодательством.

А ранее министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова и министр просвещения РК Гани Бейсембаев ознакомились с внедрением нового стандарта школьного питания и развитием стоматологических кабинетов в школах. 

