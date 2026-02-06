К казахстанцам с важным предупреждением о детях обратился Минздрав

Сегодня, 6 февраля 2026 года, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана обратился к родителям в связи с эпидемиологической ситуацией по кори в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, несмотря на то, что по итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом заболеваемость корью снизилась на 85%, с ноября прошлого года вновь отмечается рост числа случаев заболевания.

"Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство заболевших – это непривитые дети. 79% заболевших не имели прививки против кори, более 8% – не имели полный курс вакцинации. При этом в 59% заболевших детей не были вакцинированы из-за отказа родителей", – перечислили в КСЭК.

Отмечается, что санитарно-эпидемиологической службой принимаются все необходимые профилактические и противоэпидемические меры.

"Однако добиться полной стабилизации эпидемиологической ситуации пока не удается. Основной причиной распространения инфекции сегодня является отказ родителей от вакцинации детей", – заявили в КСЭК.

Согласно информации, только за 2025 год зарегистрировано более 19 тыс. отказов от профилактических прививок, что привело к снижению коллективного иммунитета и ухудшению ситуации по кори .

"Уважаемые родители, важно помнить: корь – одно из самых заразных вирусных заболеваний. При отсутствии прививки она может привести к тяжелым осложнениям – пневмонии, поражению нервной системы, инвалидности и даже летальному исходу. Единственным надежным способом защиты является вакцинация. Прививка против кори хорошо переносится, формирует стойкий иммунитет и эффективно защищает как от самой инфекции, так и от ее тяжелых последствий. Здоровье и будущее ваших детей – в ваших руках. Пожалуйста, не лишайте их надежной защиты. Вакцинация – это ответственность не только за своего ребенка, но и за здоровье окружающих", – подчеркнули в КСЭК, обращаясь к казахстанцам.

4 февраля 2026 года в Минздраве Казахстана под председательством главы ведомства Акмарал Альназаровой состоялось заседание республиканского штаба по вопросам эпидемиологической ситуации по кори.