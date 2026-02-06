#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Общество

К казахстанцам с важным предупреждением о детях обратился Минздрав

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:00 Фото: unsplash
Сегодня, 6 февраля 2026 года, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана обратился к родителям в связи с эпидемиологической ситуацией по кори в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, несмотря на то, что по итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом заболеваемость корью снизилась на 85%, с ноября прошлого года вновь отмечается рост числа случаев заболевания.

"Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство заболевших – это непривитые дети. 79% заболевших не имели прививки против кори, более 8% – не имели полный курс вакцинации. При этом в 59% заболевших детей не были вакцинированы из-за отказа родителей", – перечислили в КСЭК.

Отмечается, что санитарно-эпидемиологической службой принимаются все необходимые профилактические и противоэпидемические меры.

"Однако добиться полной стабилизации эпидемиологической ситуации пока не удается. Основной причиной распространения инфекции сегодня является отказ родителей от вакцинации детей", – заявили в КСЭК.

Согласно информации, только за 2025 год зарегистрировано более 19 тыс. отказов от профилактических прививок, что привело к снижению коллективного иммунитета и ухудшению ситуации по кори.

"Уважаемые родители, важно помнить: корь – одно из самых заразных вирусных заболеваний. При отсутствии прививки она может привести к тяжелым осложнениям – пневмонии, поражению нервной системы, инвалидности и даже летальному исходу. Единственным надежным способом защиты является вакцинация. Прививка против кори хорошо переносится, формирует стойкий иммунитет и эффективно защищает как от самой инфекции, так и от ее тяжелых последствий. Здоровье и будущее ваших детей – в ваших руках. Пожалуйста, не лишайте их надежной защиты. Вакцинация – это ответственность не только за своего ребенка, но и за здоровье окружающих", – подчеркнули в КСЭК, обращаясь к казахстанцам.

4 февраля 2026 года в Минздраве Казахстана под председательством главы ведомства Акмарал Альназаровой состоялось заседание республиканского штаба по вопросам эпидемиологической ситуации по кори.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев провел рабочую встречу с руководством Конституционной комиссии
17:51, 06 февраля 2026
Токаев провел рабочую встречу с руководством Конституционной комиссии
Минздрав обратился к казахстанцам из-за "опасных веществ в продукции Kinder"
14:58, 23 декабря 2025
Минздрав обратился к казахстанцам из-за "опасных веществ в продукции Kinder"
Новая глобальная эпидемия: Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением
09:23, 07 октября 2024
Новая глобальная эпидемия: Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: