Политика

Токаев провел рабочую встречу с руководством Конституционной комиссии

Токаев, комиссия, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:51 Фото: akorda.kz
Сегодня, 6 февраля 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с руководством Конституционной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что глава государства принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии – государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии – помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева.

Согласно данным Акорды, глава государства был проинформирован о текущей работе Комиссии над проектом новой Конституции страны.

Эльвира Азимова доложила, что по проекту нового Основного закона, опубликованному для всенародного рассмотрения на порталах eGov и e-Otinish, поступило более 4 тысяч откликов от населения. По ее словам, в своих обращениях граждане высказываются в поддержку проекта, отмечая, что он соответствует современным реалиям, отражает интересы общества.

О поддержке принятия новой Конституции также заявили политические партии, республиканские и региональные общественные объединения.

Также президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что следует продолжить работу Конституционной комиссии в открытом формате, что позволяет гражданам быть в курсе проходящего обсуждения, более детально знакомиться с содержанием проекта нового Основного закона страны.

Глава государства поручил по-прежнему внимательно анализировать все поступающие предложения экспертного сообщества и граждан.

В заключительной части Азимова также проинформировала, что члены Конституционной комиссии продолжат работу по редакциям отдельных статей и пунктов новой Конституции. Комиссия планирует собраться на очередные заседания завтра, 7 февраля, и на следующей неделе.

Составить сравнительную таблицу по проекту новой Конституции поручила Азимова

Днем ранее, 5 февраля, депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров высказался о проекте нового Основного закона страны. Он отметил, что обсуждение Конституционной реформы идет уже более полугода, начиная с октября 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
