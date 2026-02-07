Как врачи в Алматы выходили младенца, родившегося с экстремально низким весом

В Алматы врачи выходили глубоко недоношенную девочку, родившуюся с экстремально низкой массой тела – всего 730 граммов, сообщает Zakon.kz.

Ребенок провел 28 дней в реанимации, после чего его состояние удалось стабилизировать.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения города Алматы, девочка появилась на свет на 27-й неделе беременности в Городском перинатальном центре №2. Будущая мама была экстренно доставлена в медучреждение с преждевременным излитием околоплодных вод. По результатам УЗИ врачи выявили угрозу жизни плода и приняли решение о срочном оперативном родоразрешении.

Кесарево сечение провела команда специалистов под руководством директора центра Светланы Рахимовой. С первых минут жизни новорожденная находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии, где медики круглосуточно боролись за ее состояние.

После 28 дней в реанимации девочку перевели на второй этап выхаживания – в отделение патологии новорожденных. В общей сложности семья находится в центре уже 56 дней. За это время вес ребенка увеличился более чем в два раза – до 1 800 граммов.

Мама девочки поблагодарила медицинский персонал за поддержку и профессионализм. По ее словам, несмотря на внезапность ситуации, с первых дней семья почувствовала заботу и участие со стороны врачей и медсестер.

В управлении общественного здравоохранения отметили, что отделение детской реанимации Городского перинатального центра №2 специализируется на выхаживании детей с экстремально низкой массой тела и тяжелыми состояниями, требующими круглосуточной интенсивной терапии. За годы работы здесь спасены тысячи новорожденных.

