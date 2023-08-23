Младенец весом почти 7 кг родился в Актау
Фото: freepik
В Мангистауском областном перинатальном центре родился ребенок с богатырским весом – 6 кг и 880 граммов, сообщает Zakon.kz.
Состояние младенца оценивают как удовлетворительное, пишет Lada.kz.
Мать малыша – жительница Мунайлинского района. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения, это ее четвертый ребенок.
"Во время осмотра мы выявили, что у роженицы очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. Подобные случаи являются редкостью, ведь рождение младенцев с таким внушительным весом – это исключительное явление", – сообщили в областном перинатальном центре.
Ребенка вместе с мамой уже выписали и отправили домой.
Крупными считаются младенцы, вес которых при рождении составляет свыше четырех кг, а младенцев тяжелее пяти кг называют гигантами.
Недавно в Актау разгорелся скандал из-за избиения ребенка в частном детсаду.
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