Младенец весом почти 7 кг родился в Актау

В Мангистауском областном перинатальном центре родился ребенок с богатырским весом – 6 кг и 880 граммов, сообщает Zakon.kz.

Состояние младенца оценивают как удовлетворительное, пишет Lada.kz.

Мать малыша – жительница Мунайлинского района. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения, это ее четвертый ребенок.

"Во время осмотра мы выявили, что у роженицы очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. Подобные случаи являются редкостью, ведь рождение младенцев с таким внушительным весом – это исключительное явление", – сообщили в областном перинатальном центре.

Ребенка вместе с мамой уже выписали и отправили домой.

Крупными считаются младенцы, вес которых при рождении составляет свыше четырех кг, а младенцев тяжелее пяти кг называют гигантами.

Недавно в Актау разгорелся скандал из-за избиения ребенка в частном детсаду.

