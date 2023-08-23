Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Младенец весом почти 7 кг родился в Актау

младенец Фото: freepik
В Мангистауском областном перинатальном центре родился ребенок с богатырским весом – 6 кг и 880 граммов, сообщает Zakon.kz.

Состояние младенца оценивают как удовлетворительное, пишет Lada.kz.

Мать малыша – жительница Мунайлинского района. Роженицу прооперировали методом кесарева сечения, это ее четвертый ребенок.

"Во время осмотра мы выявили, что у роженицы очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. Подобные случаи являются редкостью, ведь рождение младенцев с таким внушительным весом – это исключительное явление", – сообщили в областном перинатальном центре.

Ребенка вместе с мамой уже выписали и отправили домой. 

Крупными считаются младенцы, вес которых при рождении составляет свыше четырех кг, а младенцев тяжелее пяти кг называют гигантами.

Недавно в Актау разгорелся скандал из-за избиения ребенка в частном детсаду.

Читайте также

В пяти городах Казахстана ожидается высокий уровень загрязнения воздуха

Иностранных экспертов привлекут к расследованию причин пожара в шахте "Казахстанская"

Мероприятия ко Дню шахтера в Карагандинской области отменили

Мухит Турсынали
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
ТикТок уборщица
Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
В Казахстане обновили критерии оценка знаний учащихся школ и колледжей
В Казахстане обновили критерии оценки знаний учащихся школ и колледжей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления