Общество

Цифровизация авторского права: что меняется

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:30 Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от цифровой системы "PRG." на тему: "Цифровизация авторского права-2: Казнить нельзя помиловать".

Вы узнаете:

  • Каковы объективные предпосылки цифровизации авторского договора в Казахстане.
  • Что является нормативными источниками цифровизации авторского права.
  • В чем заключаются субъективные проблемы и как их преодолеть.
  • Каково будущее организаций по коллективному управлению в Казахстане и в мире.
  • О перспективах цифровизации авторских договоров в Казахстане. Какие риски учитывать на будущее.
  • Также вы получите несколько важных советов о "доведении до всеобщего сведения".

В конце мероприятия ведущий ответит на вопросы аудитории.

Спикер: Братусь Дмитрий Александрович, к.ю.н., доцент, арбитр Третейского Суда ЕАЭС и Арбитражной комиссии Исполнительного комитета СНГ, зам. председателя Международного коммерческого арбитражного суда по интеллектуальной собственности, член правления Палаты профессиональных юридических консультантов, рекомендованный арбитр Арбитражного центра Российского союза промышленников и предпринимателей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
