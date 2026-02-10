Цифровизация авторского права: что меняется
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от цифровой системы "PRG." на тему: "Цифровизация авторского права-2: Казнить нельзя помиловать".
Вы узнаете:
- Каковы объективные предпосылки цифровизации авторского договора в Казахстане.
- Что является нормативными источниками цифровизации авторского права.
- В чем заключаются субъективные проблемы и как их преодолеть.
- Каково будущее организаций по коллективному управлению в Казахстане и в мире.
- О перспективах цифровизации авторских договоров в Казахстане. Какие риски учитывать на будущее.
- Также вы получите несколько важных советов о "доведении до всеобщего сведения".
В конце мероприятия ведущий ответит на вопросы аудитории.
Спикер: Братусь Дмитрий Александрович, к.ю.н., доцент, арбитр Третейского Суда ЕАЭС и Арбитражной комиссии Исполнительного комитета СНГ, зам. председателя Международного коммерческого арбитражного суда по интеллектуальной собственности, член правления Палаты профессиональных юридических консультантов, рекомендованный арбитр Арбитражного центра Российского союза промышленников и предпринимателей.
