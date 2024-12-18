Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе: генезис, реалии, перспективы".

Вы узнаете, кому и для чего нужны, как создаются и как работают организации по управлению авторскими правами на коллективной основе.

В программе:

Понятие и значение коллективного управления авторскими и смежными правами (сравнительно-правовой аспект).

Директивы ЕС о коллективном управлении и об авторских и смежных правах на едином цифровом рынке.

Особенности коллективного управления авторскими и смежными правами в Республике Казахстан.

Достижения некоммерческой организации по защите авторских и смежных прав "Аманат": во благо Казахстана и граждан Казахстана.

Ведущие:

Балмагамбетова Любовь Юрьевна – генеральный директор частного учреждения "Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав "Аманат".

Братусь Дмитрий Александрович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева, член правления Палаты профессиональных юридических консультантов, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.