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Право

Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 11:00 Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе: генезис, реалии, перспективы".

Вы узнаете, кому и для чего нужны, как создаются и как работают организации по управлению авторскими правами на коллективной основе.

В программе:

  • Понятие и значение коллективного управления авторскими и смежными правами (сравнительно-правовой аспект).
  • Директивы ЕС о коллективном управлении и об авторских и смежных правах на едином цифровом рынке.
  • Особенности коллективного управления авторскими и смежными правами в Республике Казахстан.
  • Достижения некоммерческой организации по защите авторских и смежных прав "Аманат": во благо Казахстана и граждан Казахстана.

Ведущие:

Балмагамбетова Любовь Юрьевна – генеральный директор частного учреждения "Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав "Аманат".

Братусь Дмитрий Александрович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева, член правления Палаты профессиональных юридических консультантов, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

Братусь Диана Валерьевна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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