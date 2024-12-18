Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе
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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе: генезис, реалии, перспективы".
Вы узнаете, кому и для чего нужны, как создаются и как работают организации по управлению авторскими правами на коллективной основе.
В программе:
- Понятие и значение коллективного управления авторскими и смежными правами (сравнительно-правовой аспект).
- Директивы ЕС о коллективном управлении и об авторских и смежных правах на едином цифровом рынке.
- Особенности коллективного управления авторскими и смежными правами в Республике Казахстан.
- Достижения некоммерческой организации по защите авторских и смежных прав "Аманат": во благо Казахстана и граждан Казахстана.
Ведущие:
Балмагамбетова Любовь Юрьевна – генеральный директор частного учреждения "Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав "Аманат".
Братусь Дмитрий Александрович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева, член правления Палаты профессиональных юридических консультантов, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.
Братусь Диана Валерьевна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры гражданского права УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.
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