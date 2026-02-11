Фискализация платежей при денежных расчетах: ответы на вопросы налогоплательщиков

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный КГД МФ РК в рамках республиканской акции "Народный бухгалтер", на тему: "Фискализация платежей при денежных расчетах".

Спикер: Кансеитов Думан Бекзатович, руководитель Управления государственных услуг Департамента государственных услуг КГД МФ РК.

В рамках развития цифровизации и сервисной модели налогового администрирования за 2025 год КГД реализованы современные цифровые решения, направленные на фискализацию данных чеков ККМ и упрощение введения бизнеса. Также в целях оперативности получения данных из ККМ в КГД изменены требования к операторам фискальных данных.

Внесены изменения в содержание чека. В ККМ реализован сервис для автоматического подключения ККМ к НКТ. Об этом и многом другом вы узнаете в прямом эфире.

Также на мероприятии прозвучат ответы на наиболее интересные и важные вопросы, присланные в редакцию до мероприятия.