События

Фискализация платежей при денежных расчетах: ответы на вопросы налогоплательщиков

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 15:00 Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный КГД МФ РК в рамках республиканской акции "Народный бухгалтер", на тему: "Фискализация платежей при денежных расчетах".

Спикер: Кансеитов Думан Бекзатович, руководитель Управления государственных услуг Департамента государственных услуг КГД МФ РК.

В рамках развития цифровизации и сервисной модели налогового администрирования за 2025 год КГД реализованы современные цифровые решения, направленные на фискализацию данных чеков ККМ и упрощение введения бизнеса. Также в целях оперативности получения данных из ККМ в КГД изменены требования к операторам фискальных данных.

Внесены изменения в содержание чека. В ККМ реализован сервис для автоматического подключения ККМ к НКТ. Об этом и многом другом вы узнаете в прямом эфире.

Также на мероприятии прозвучат ответы на наиболее интересные и важные вопросы, присланные в редакцию до мероприятия.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
КГД в прямом эфире отвечает на вопросы по всеобщему декларированию
12:00, 15 октября 2024
КГД в прямом эфире отвечает на вопросы по всеобщему декларированию
Представители ДГД отвечают на вопросы по банкротству граждан
15:02, 12 сентября 2024
Представители ДГД отвечают на вопросы по банкротству граждан
ПРАВМЕДИА: Экология и бизнес: возможен ли баланс
11:00, 01 ноября 2023
ПРАВМЕДИА: Экология и бизнес: возможен ли баланс
Провалом закончилось первое выступление казахстанца на Олимпиаде в Италии
14:44, Сегодня
Провалом закончилось первое выступление казахстанца на Олимпиаде в Италии
Сколько четверных прыжков заявил Шайдоров в битве за медаль ОИ в произвольной программе
14:41, Сегодня
Сколько четверных прыжков заявил Шайдоров в битве за медаль ОИ в произвольной программе
Российский фигурист идёт на отчаянный шаг после поражения от казахстанца и украинца на ОИ
14:25, Сегодня
Российский фигурист идёт на отчаянный шаг после поражения от казахстанца и украинца на ОИ
Украинский полузащитник вернулся в "Атырау"
14:07, Сегодня
Украинский полузащитник вернулся в "Атырау"
Ошибка в тексте: