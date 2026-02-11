Сила макияжа или законы природы: казахстанские пары показывают в Сети, насколько похожи

Казахстанские пары массово подхватили мировой тренд и демонстрируют, насколько они похожи друг на друга, сообщает Zakon.kz.

Говорят: муж и жена – одна сатана. Так и здесь – супруги по всему миру принялись показывать, насколько они похожи. Челлендж подхватили и казахстанцы.

Чтобы снять видео, пары одинаково одеваются, красятся, копируют манеры друг друга и идентично позируют.

Получается не только забавно, но и удивительно схоже. То ли сила макияжа, то ли законы природы, однако выходит, что пары чаще всего очень похожи друг на друга.

В постах супруги признаются, что пришлось долго уговаривать половинку на смелый эксперимент. Но ради любимого можно пойти на все, поэтому тренд удался.

"Милые девушки, как вы ходите с этим макияжем. Пока тренд сняли, то нос чесался, то глаза. На что не пойдешь ради половинки", – сказал в одном из видео участник тренда.

К юмористическому видео комментаторы относятся с пониманием и даже удивляются, как все так сложилось:

Я думала это сестры.

Близнецы нервно курят в сторонке.

Надо же, как вы похожи.

Оригинал и копия.

Правду говорят, мы человека выбираем, похожего на нас.

