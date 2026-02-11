#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Общество

Сила макияжа или законы природы: казахстанские пары показывают в Сети, насколько похожи

Сила макияжа или законы природы: казахстанские пары показывают в Сети насколько похожи, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 13:25 Фото: pixabay
Казахстанские пары массово подхватили мировой тренд и демонстрируют, насколько они похожи друг на друга, сообщает Zakon.kz.

Говорят: муж и жена – одна сатана. Так и здесь – супруги по всему миру принялись показывать, насколько они похожи. Челлендж подхватили и казахстанцы.

Чтобы снять видео, пары одинаково одеваются, красятся, копируют манеры друг друга и идентично позируют.

Получается не только забавно, но и удивительно схоже. То ли сила макияжа, то ли законы природы, однако выходит, что пары чаще всего очень похожи друг на друга.

В постах супруги признаются, что пришлось долго уговаривать половинку на смелый эксперимент. Но ради любимого можно пойти на все, поэтому тренд удался.

"Милые девушки, как вы ходите с этим макияжем. Пока тренд сняли, то нос чесался, то глаза. На что не пойдешь ради половинки", – сказал в одном из видео участник тренда.

К юмористическому видео комментаторы относятся с пониманием и даже удивляются, как все так сложилось:

  • Я думала это сестры.
  • Близнецы нервно курят в сторонке.
  • Надо же, как вы похожи.
  • Оригинал и копия.
  • Правду говорят, мы человека выбираем, похожего на нас.

Социальные сети словно откатились на 10 лет назад. В TikTok и Instagram люди массово делятся воспоминаниями о событиях, друзьях и местах, которые были важны для них в 2016 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Два казахстанских дзюдоиста завоевали медали на Азиатских пара играх
14:51, 25 октября 2023
Два казахстанских дзюдоиста завоевали медали на Азиатских пара играх
У казахстанской природы появится еще один закон
12:13, 07 марта 2023
У казахстанской природы появится еще один закон
Насколько технологична казахстанская нефтянка
13:25, 03 февраля 2024
Насколько технологична казахстанская нефтянка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист вновь одержал волевую победу на турнире в Индии
13:47, Сегодня
Казахстанский теннисист вновь одержал волевую победу на турнире в Индии
Бывший чемпион UFC рассказал, что нужно сделать Арману Царукяну для завоевания пояса
13:37, Сегодня
Бывший чемпион UFC рассказал, что нужно сделать Арману Царукяну для завоевания пояса
Экс-голкипер "Елимая" продолжит карьеру в Украине
13:29, Сегодня
Экс-голкипер "Елимая" продолжит карьеру в Украине
Появилась важная новость о первой чемпионке мира по борьбе в истории Казахстана
13:05, Сегодня
Появилась важная новость о первой чемпионке мира по борьбе в истории Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: