В Казахстане есть месторождения, оборудованные по последнему слову техники, а есть и такие, где добыча ведется технологиями 60-х годов, по старинке. Эксперты отрасли рассказали Zakon.kz о том, насколько технологична казахстанская нефтянка.

Нефтедобыча – это одна из основных сфер казахстанской экономики. В 2023 году в стране добыли 89,9 млн тонн, причем добыча ведется как казахстанскими, так и американскими, европейскими, китайскими, российскими и другими компания.



Лидером по нефтедобыче в 2023 году стала Атырауская область (58,6%), затем идет Мангистауская (18,5%) и Западно-Казахстанская (13,65%) области.

США лидируют по внедрению новейших технологий

По словам члена Общественного совета Министерства энергетики Олжаса Байдильдинова, нефтяная отрасль в мире и в Казахстане – это всегда high tech и она всегда находится на острие технологий.

При этом лидерами по таким технологиям в мире, по его словам, являются США.

"К примеру, тот же самый Хьюстон – это мозговой центр, где ведущие мировые компании держат центры и занимаются чисто исследовательской и аналитической работой по улучшению технологии и внедрению новых технологий. Потому что нефтяная отрасль всегда стоит перед вызовами. Все помнят разлив нефти в мексиканском заливе в 2010 году, когда компании искали какие-то техники и технологии для ликвидации ЧС. Это все требует именно широкого развития промышленности", – отметил Олжас Байдильдинов.

Что нужно для развития высоких технологий в Казахстане

Очевидно, что развитие любой высокотехнологичной сферы всегда упирается в деньги. Любая новая и современная техника стоит немалых денег. А для того, чтобы деньги у казахстанских нефтяников появлялись, по мнению эксперта, необходима либерализация внутренних цен.

Еще один момент, на который он обращает внимание, – коэффициент извлечения нефти (КИН), который в Казахстане составляет порядка 30-35%.

"Для сравнения, КИН в США достигает 50-55%, то есть из месторождения могут достать примерно половину запасов, которые там обнаружили. Это довольно высокий показатель. Понятно, что есть вопросы геологии и месторождений. Но в целом американская и европейская промышленность очень высокотехнологичные", – пояснил Байдильдинов.

Что касается Казахстана, по его словам, то стоит задуматься над вопросом: "Почему те же самые Тенгиз или Кашаган, которые были открыты во времена СССР, не разрабатывались?".

"Потому что не было доступных технологий для извлечения нефти таких характеристик. Это высокое пластовое давление, загрязненность различной химией и так далее. Естественно, это все требовало новых современных технологий, а они были у западных корпораций. Но сказать, что сейчас казахстанская нефтяная промышленность не развита, это было бы неправильно", – подчеркнул Олжас Байдильдинов.

В Казахстане есть довольно высокие технологии, в том числе подземные, к примеру, нефтехимия применяется для повышения отдачи пластов, добавил он.

"Но нужно понимать, что казахстанские месторождения в большинстве своем – это уже браунфилды, это категория месторождений с падающей добычей, потому что они уже разрабатываются более 40 лет. Вообще для месторождений средний срок – это 40-50 лет жизни. То есть наши месторождения уже доживают свои последние годы, и для того, чтобы искать нефть, требуется все большее применение новых научных разработок для повышения нефтеотдачи пластов и так далее", – уточнил экономист.

Он также полагает, что часть полученной прибыли от нефтяной промышленности необходимо направлять на развитие новых технологий, новых месторождений, увеличение значения коэффициента нефти и пр.

"Я считаю, что "дойную корову нужно кормить". Дойная корова – это нефтегазовый сектор, на развитие которого нужны средства, свобода действий и либерализация внутренних цен", – резюмирует эксперт.

Иная точка зрения: новые технологии нужны не всегда

В свою очередь генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов рассказал, что в стране сегодня более 100 действующих месторождений и везде используются разные технологии.

"Где-то старые технологии до сих пор используют, где-то новые. Везде по-разному. Это все зависит от сложности разработки месторождений. Например, есть Кашаган, Карачаганак, Тенгиз, там все по современным технологиям разрабатывается", – говорит Жумагулов.

Тут есть разные факторы, при которых без современных технологий не обойтись, добавил глава Союза.

"Например, огромное пластовое давление или наличие серы, сероводорода. Вот на Тенгизе все современное идет и там коррозионостойкие технологии используются. А есть и месторождения, где с 60-х годов по старинке все еще добывают качалками. Просто станки стоят и качают нефть, но там и нет надобности в каких-то особых технологиях. Таких много, тот же "Эмбамунайгаз", "Узеньмунайгаз", "Мангистаумунайгаз" "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", а у них много же месторождений", – пояснил Жумагулов.

На вопрос о том, как применение новых технологий сказывается на себестоимости нефти, он ответил, что никак.

"Себестоимость сейчас очень высокая в основном на сложном проекте Кашаган, потому что там морская добыча идет. Ну туда вложили более 60 млрд долларов уже", – резюмировал глава Союза.

В целом отметим, что необходимость в современных технологиях по добыче нефти обусловлена "зеленой повесткой" либо сложным способом добычи.