Общество

"Остановили после неудачных инъекций": Минздрав сделал заявление по прививкам против кори

шприцы для прививки, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 16:23 Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения 13 февраля 2026 года выступили с заявлением по поводу распространяющейся информации о прививках против кори, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пишут, что "информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отмене в Казахстане кампании вакцинации против кори после "неудачных инъекций", не соответствует действительности".

В Минздраве при этом заверили, что эпидемиологическая ситуация по кори находится под контролем.

"Вакцинация проводится в плановом режиме во всех регионах страны в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Республики Казахстан. Для профилактики кори в стране применяется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита. Данная вакцина используется в Казахстане более 10 лет в рамках плановой иммунизации детей в возрасте 1 года и 6 лет и зарекомендовала себя как эффективное и безопасное средство профилактики. Аналогичные вакцины широко применяются во многих странах мира", – говорится в сообщении.

Производство используемой вакцины сертифицировано Всемирной организацией здравоохранения, что подтверждает ее соответствие международным стандартам качества, эффективности и безопасности.

"По состоянию на текущий период в Республике Казахстан не зарегистрировано необычных реакций или осложнений, связанных с применением данной вакцины. Призываем граждан сохранять спокойствие и доверять информации, получаемой из официальных источников государственных органов и организаций здравоохранения", – обратились в Минздраве.

По состоянию на 4 февраля, с начала текущего года в стране зарегистрирован 1951 случай кори. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Астане – 581 случай, Жамбылской области – 339, Алматы – 317 и Алматинской области – 146 случаев.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
