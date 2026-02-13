Одно из министерств Казахстана пообещало уменьшить количество форумов, проводимых исключительно для отчетности
В Министерстве просвещения (МП) Казахстана приступили к оптимизации бюджетных расходов. Об этом сегодня, 13 февраля 2026 года, заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.
Решение было принято на онлайн-встрече, которую министр просвещения Жулдыз Сулейменова провела с руководителями региональных управлений образования и территориальных департаментов по обеспечению качества.
"В соответствии с поручением президента министерство приступило к сокращению расходов. Ресурсы сферы образования будут направлены на повышение реального качества, а не на формальные мероприятия. Планируется уменьшить количество форумов и совещаний, проводимых исключительно для отчетности. Перечень республиканских и региональных мероприятий пройдет строгую ревизию, государственную поддержку получат только проекты, способствующие содержательному развитию образования".Пресс-служба МП РК
10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить практику финансирования проектов из-за опасений неосвоения бюджета. Полный текст выступления президента – по ссылке.
