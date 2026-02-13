#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
События

Одно из министерств Казахстана пообещало уменьшить количество форумов, проводимых исключительно для отчетности

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 16:55 Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения (МП) Казахстана приступили к оптимизации бюджетных расходов. Об этом сегодня, 13 февраля 2026 года, заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Решение было принято на онлайн-встрече, которую министр просвещения Жулдыз Сулейменова провела с руководителями региональных управлений образования и территориальных департаментов по обеспечению качества.

"В соответствии с поручением президента министерство приступило к сокращению расходов. Ресурсы сферы образования будут направлены на повышение реального качества, а не на формальные мероприятия. Планируется уменьшить количество форумов и совещаний, проводимых исключительно для отчетности. Перечень республиканских и региональных мероприятий пройдет строгую ревизию, государственную поддержку получат только проекты, способствующие содержательному развитию образования".Пресс-служба МП РК

10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить практику финансирования проектов из-за опасений неосвоения бюджета. Полный текст выступления президента – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В акимате ВКО прокомментировали информацию о "задержании" Жаксылыка Омара
17:29, Сегодня
В акимате ВКО прокомментировали информацию о "задержании" Жаксылыка Омара
К школьникам Казахстана с предупреждением обратилось Минпросвещения
15:31, 13 ноября 2025
К школьникам Казахстана с предупреждением обратилось Минпросвещения
Минобороны Казахстана выступило с заявлением об освобождении от воинской службы
14:37, Сегодня
Минобороны Казахстана выступило с заявлением об освобождении от воинской службы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Сегодня
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Сегодня
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Сегодня
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
17:10, Сегодня
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: