Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
496
588.01
6.42
Общество

Казахстанка работает на самой зрелищной арене Олимпийских игр в Италии

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 08:37 Фото: Instagram/sinegor.kz
Уроженка города Кокшетау Гаухар Жакимова с января 2026 года закреплена за ледовой ареной, где проводятся олимпийские соревнования по фигурному катанию и шорт-треку, сообщает Zakon.kz.

Со слов девушки на ее странице в Instagram, она учится в Миланском университете по программе "Международные отношения". Параллельно Гаухар занимает общественную должность вице-президента Ассоциации казахстанских студентов в Италии.

"Моя ответственность – координация, коммуникация и работа с международными командами и вещателями со всего мира", – пишет она.

При этом Гаухар уточняет, что это не волонтерство, а вполне оплачиваемая позиция.

Фото: Instagram/sinegor.kz

По словам Гаухар, на данный момент она единственная казашка, официально работающая "за кулисами" Олимпиады. И, возможно, ее работа продолжится и на Паралимпийских играх.

"Так что Казахстан представлен на Играх не только в списках участников, но и в команде, которая делает мировой спортивный праздник доступным для зрителей по всей планете", – отметили земляки Гаухар из города Кокшетау.

Фото: Instagram/sinegor.kz

Благодаря победе Михаила Шайдорова Казахстан занял 15-ю строчку в медальном зачете Олимпийских игр.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Ошибка в тексте: