Спорт

Три лыжника погибли в Италии недалеко от места Олимпийских игр

Лыжник, прыжок, горы, снег, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 03:30 Фото: pexels
В Италии, недалеко от места проведения мероприятий зимних Олимпийских игр 2026 года из-за схода лавин погибли три лыжника, сообщает Zakon.kz.

По данным PEOPLE, 7 февраля, в горных районах Трентино-Альто-Адидже и Ломбардии сошли две лавины.

Как сообщает издание, все лыжники катались вне трасс, то есть на неохраняемой местности за пределами обозначенных трасс горнолыжного курорта.

По данным итальянской Альпийской спасательной службы, одно из обнаруженных тел принадлежало мужчине, катавшемуся на лыжах в Пунта-Рокка, на вершине высотой 3300 метров, самой высокой горе в Доломитах.

В момент гибели он находился с тремя другими лыжниками и был погребен под снегом на месте. Его спутники не пострадали. Неподалеку от происшествия в небольшом городке Альбосаджиа нашли еще два тела. Личности трех жертв пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что американскую горнолыжницу эвакуировали вертолетом после падения на трассе на Олимпиаде.

Аксинья Титова
