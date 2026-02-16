Летнюю террасу ресторана снесли в центре Алматы

В центре Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 февраля 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы:

"На ул. Кажымукана, 37 выявлен объект, возведенный без разрешительных документов. Нарушение установлено в ходе внеплановой проверки. В отношении собственника приняты административные меры и материалы направлены в суд. 12 августа 2025 года Специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск о сносе незаконной летней площадки".

Отмечается, что снос объекта выполнен собственником.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

