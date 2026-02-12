Снос бывшей гостиницы 1908 года прокомментировали в акимате Алматы

В акимате Алматы 12 февраля 2026 года прокомментировали снос старого здания – бывшей гостиницы "Жетысу", располагавшейся на пересечении проспекта Достык и улицы Гоголя, сообщает Zakon.kz.

Информация о сносе сначала появилась в соцсетях, затем в СМИ. Сообщалось, что это здание известно как бывшая гостиница "Гранд отель", построенная в 1908 году. Позже она получила название "Жетысу". Останавливались в ней такие известные личности, как Евгений Брусиловский, Николай Вавилов, Лев Троцкий и другие.

Фото: акимат Алматы

А акимате города заявили, что распространяемая информация не отражает объективной действительности.

Фото: акимат Алматы

"Как сообщили в Управлении государственных активов, двухэтажное здание 1908 года постройки по улице Гоголя, 45, не входило в список памятников истории и культуры и не имело статуса объекта историко-культурного наследия. В разное время в здании располагались различные городские службы, а с 2022 года оно фактически не эксплуатировалось ввиду неудовлетворительного технического состояния. Согласно результатам технического обследования 2025 года, здание было признано аварийным и не подлежащим восстановлению, на основании чего было принято решение по постутилизации объекта", – говорится в комментарии.

Фото: акимат Алматы

Демонтаж строения завершается, земельный участок передали в государственный земельный фонд.

​Ранее в Алматы снесли родильный дом 1938 года постройки, вместо него началось строительство нового здания.