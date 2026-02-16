#Референдум-2026
Общество

Астанчанка решила купить машину онлайн и лишилась 16 млн тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 12:24 Фото: pixabay
Жительница Астаны доверилась лжепосредникам по доставке машин и осталась ни с чем, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 16 февраля 2026 года в прокуратуре Астаны, двое злоумышленников, выдавая себя за посредников по доставке машины из-за границы, убедили женщину перевести почти 16 млн тенге якобы на оплату автомобиля и сопутствующих расходов.

"Переговоры велись через мессенджеры с использованием вымышленных данных. В результате потерпевшая не получила ни автомобиль, ни возврат средств. Приговором суда виновные лица осуждены к 5 годам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно. Гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба удовлетворен", – говорится в сообщении.

Прокуратура города обратила внимание, что за совершение мошенничества предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Астане задержали подозреваемого в махинациях с арендой несуществующих квартир.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
