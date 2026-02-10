В Астане раскрыта схема интернет-мошенничества с арендой квартир

В Департаменте полиции (ДП) Астаны 10 февраля 2026 года рассказали, что подозреваемый в интернет-мошенничестве с арендой квартир задержан в столице, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в городской ДП обратился потерпевший по факту интернет-мошенничества. По его словам, неизвестный под предлогом сдачи в аренду квартиры на территории Астаны обманным путем завладел денежными средствами в размере 50 000 тенге.

"Сотрудниками полиции в ходе ОПМ "Anti-Fraud" задержан 27-летний мужчина, который посредством интернет-ресурсов выставлял фейковые объявления на сайте объявлений. В ходе переписки с потерпевшими обещал предоставить в аренду квартиры на территории столицы, вместе с тем просил отправлять предоплату на банковские счета третьих лиц". Пресс-служба ДП Астаны

Отмечается, что в ходе следствия задержанный свою вину признал.

Также сообщается, что установлена причастность подозреваемого к 18 эпизодам. Вместе с тем, как добавили в полиции, проводится проверка на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Полиция предупреждает граждан соблюдать бдительность и не переводить денежные средства, не убедившись в достоверности предоставляемых услуг. Также граждан призывают не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать коды из SMS-сообщений.

9 февраля 2026 года стало известно, что в Шымкенте мошенница сдавала в аренду квартиры-призраки.