#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Происшествия

В Астане раскрыта схема интернет-мошенничества с арендой квартир

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:27 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Департаменте полиции (ДП) Астаны 10 февраля 2026 года рассказали, что подозреваемый в интернет-мошенничестве с арендой квартир задержан в столице, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в городской ДП обратился потерпевший по факту интернет-мошенничества. По его словам, неизвестный под предлогом сдачи в аренду квартиры на территории Астаны обманным путем завладел денежными средствами в размере 50 000 тенге.

"Сотрудниками полиции в ходе ОПМ "Anti-Fraud" задержан 27-летний мужчина, который посредством интернет-ресурсов выставлял фейковые объявления на сайте объявлений. В ходе переписки с потерпевшими обещал предоставить в аренду квартиры на территории столицы, вместе с тем просил отправлять предоплату на банковские счета третьих лиц".Пресс-служба ДП Астаны

Отмечается, что в ходе следствия задержанный свою вину признал.

Также сообщается, что установлена причастность подозреваемого к 18 эпизодам. Вместе с тем, как добавили в полиции, проводится проверка на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Полиция предупреждает граждан соблюдать бдительность и не переводить денежные средства, не убедившись в достоверности предоставляемых услуг. Также граждан призывают не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать коды из SMS-сообщений.

9 февраля 2026 года стало известно, что в Шымкенте мошенница сдавала в аренду квартиры-призраки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Когда интернет будет доступен по всему Казахстану
11:03, Сегодня
Когда интернет будет доступен по всему Казахстану
В Шымкенте мошенница сдавала в аренду квартиры-призраки
18:47, 09 февраля 2026
В Шымкенте мошенница сдавала в аренду квартиры-призраки
Пенсионерка и полиция Алматы рассекретили международную схему мошенничества
14:05, 21 ноября 2025
Пенсионерка и полиция Алматы рассекретили международную схему мошенничества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: