152 млн тенге собрала астанчанка за "гарантированное поступление в вузы Европы"
По информации прокуратуры столицы, учредитель образовательного центра, используя аккаунты в социальных сетях и запуская рекламу в СМИ, под предлогом предоставления образовательных услуг за рубежом предлагала оформить курсы, обещая гарантированное поступление в вузы Европы и выдачу международных сертификатов, освобождающих от годичного языкового обучения за рубежом.
"При этом обещанные сертификаты не предоставлялись, а обучение фактически не проводилось. Более того, компания осужденной не имела международной аккредитации для осуществления подобной деятельности", – сообщили в надзорном органе 1 декабря.
Например, одной из потерпевших, хотевшей получить международный сертификат и подготовить своего ребенка к обучению в Европе, причинен ущерб на сумму порядка 3 млн тенге.
"Доказано, что виновная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства, договоры с клиентами заключала во исполнение своего преступного умысла, а похищенными денежными средствами распорядилась в личных целях", – сказано в сообщении.
В суде женщина вину не признала.
Приговором суда она осуждена к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией образовательных учреждений, на 7 лет.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
