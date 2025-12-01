152 млн тенге собрала астанчанка за "гарантированное поступление в вузы Европы"

Жительница Астаны под видом предоставления услуг в сфере образования собрала с 52 человек 152 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры столицы, учредитель образовательного центра, используя аккаунты в социальных сетях и запуская рекламу в СМИ, под предлогом предоставления образовательных услуг за рубежом предлагала оформить курсы, обещая гарантированное поступление в вузы Европы и выдачу международных сертификатов, освобождающих от годичного языкового обучения за рубежом.

"При этом обещанные сертификаты не предоставлялись, а обучение фактически не проводилось. Более того, компания осужденной не имела международной аккредитации для осуществления подобной деятельности", – сообщили в надзорном органе 1 декабря.

Например, одной из потерпевших, хотевшей получить международный сертификат и подготовить своего ребенка к обучению в Европе, причинен ущерб на сумму порядка 3 млн тенге.

"Доказано, что виновная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства, договоры с клиентами заключала во исполнение своего преступного умысла, а похищенными денежными средствами распорядилась в личных целях", – сказано в сообщении.

В суде женщина вину не признала.

Приговором суда она осуждена к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией образовательных учреждений, на 7 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

