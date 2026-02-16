Бесплатное медицинское обследование теперь доступно для шахтеров и металлургов Карагандинской области

Компания Qarmet реализует программу по возрождению производственной медицины.

В рамках данного проекта в 2025 году создан Клинико-диагностический центр QarMed, предоставляющий широкий спектр медицинских услуг: от консультационной помощи до современной диагностики и оформления медицинских документов в одном месте.

Фото: Qarmed

В рамках ежегодных обязательных медицинских осмотров сотрудники Qarmet могут здесь бесплатно пройти комплексные обследования и получить консультации профильных специалистов. Это часть системной программы компании по возрождению производственной медицины и укреплению здоровья персонала.

Фото: Qarmed

Центр ориентирован на качественную, доступную и оперативную медицинскую помощь без лишних ожиданий. Прием ведут квалифицированные специалисты общего и узкого профиля: терапевт, кардиолог, хирург, отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, дерматолог, акушер-гинеколог, психиатр-нарколог и другие.

Здание центра полностью обновлено после капитального ремонта и модернизации. QarMed оснащен новейшим медицинским оборудованием, соответствующим современным стандартам качества и безопасности. Центр предлагает широкий спектр диагностических возможностей, включая эндоскопию (ФГДС, колоноскопию), функциональную диагностику (ЭКГ, холтер, СМАД, тредмил-тест, спирографию, ЭЭГ, аудиометрию), а также полный комплекс лучевых исследований – МРТ, УЗИ и рентген.

Фото: Qarmed

Кроме того, центр проводит обязательные медицинские осмотры и оформление справок форм 073/у, 075/у, 076/у для всех лиц, а также заключений для иностранцев и лиц без гражданства (форма 028/у). Осуществляется забор крови для лабораторных исследований.

Учреждение работает ежедневно с 08:00 – до последнего клиента. Удобное расположение по адресу: г. Караганда, ул. К. Аманжолова, 10, обеспечивает доступность для жителей всех районов города и области.

Контактные телефоны для записи и консультации: +7 (7212) 49 30 25, +7 700 771 86 84, +7 (7212) 49 30 28.

Фото: Qarmed

Медицинский центр QarMed – современная диагностика, профессиональный подход и системная забота о здоровье сотрудников компании и жителей региона.