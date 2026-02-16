#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Общество

Бесплатное медицинское обследование теперь доступно для шахтеров и металлургов Карагандинской области

здание Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 17:39 Фото: Qarmed
Компания Qarmet реализует программу по возрождению производственной медицины.

В рамках данного проекта в 2025 году создан Клинико-диагностический центр QarMed, предоставляющий широкий спектр медицинских услуг: от консультационной помощи до современной диагностики и оформления медицинских документов в одном месте.

приемная Кармет, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 17:39

Фото: Qarmed

В рамках ежегодных обязательных медицинских осмотров сотрудники Qarmet могут здесь бесплатно пройти комплексные обследования и получить консультации профильных специалистов. Это часть системной программы компании по возрождению производственной медицины и укреплению здоровья персонала.

обследование человека, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 17:39

Фото: Qarmed

Центр ориентирован на качественную, доступную и оперативную медицинскую помощь без лишних ожиданий. Прием ведут квалифицированные специалисты общего и узкого профиля: терапевт, кардиолог, хирург, отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, дерматолог, акушер-гинеколог, психиатр-нарколог и другие.

Здание центра полностью обновлено после капитального ремонта и модернизации. QarMed оснащен новейшим медицинским оборудованием, соответствующим современным стандартам качества и безопасности. Центр предлагает широкий спектр диагностических возможностей, включая эндоскопию (ФГДС, колоноскопию), функциональную диагностику (ЭКГ, холтер, СМАД, тредмил-тест, спирографию, ЭЭГ, аудиометрию), а также полный комплекс лучевых исследований – МРТ, УЗИ и рентген.

Фото: Qarmed

Кроме того, центр проводит обязательные медицинские осмотры и оформление справок форм 073/у, 075/у, 076/у для всех лиц, а также заключений для иностранцев и лиц без гражданства (форма 028/у). Осуществляется забор крови для лабораторных исследований.

Учреждение работает ежедневно с 08:00 – до последнего клиента. Удобное расположение по адресу: г. Караганда, ул. К. Аманжолова, 10, обеспечивает доступность для жителей всех районов города и области.

Контактные телефоны для записи и консультации: +7 (7212) 49 30 25, +7 700 771 86 84, +7 (7212) 49 30 28.

Фото: Qarmed

Медицинский центр QarMed – современная диагностика, профессиональный подход и системная забота о здоровье сотрудников компании и жителей региона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Шахтеры и металлурги Карагандинской области получили 13-ю зарплату
12:52, 10 апреля 2025
Шахтеры и металлурги Карагандинской области получили 13-ю зарплату
Акционер Qarmet проводит встречи с шахтерами и металлургами на рабочих местах
13:34, 11 декабря 2023
Акционер Qarmet проводит встречи с шахтерами и металлургами на рабочих местах
Карагандинская область с размахом отметила День шахтера
12:00, 26 августа 2024
Карагандинская область с размахом отметила День шахтера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
"Хотелось бы играть как Рыбакина": российская теннисистка раскрыла отношение к казахстанке
18:14, Сегодня
"Хотелось бы играть как Рыбакина": российская теннисистка раскрыла отношение к казахстанке
Пострадавший от чемпиона UFC француз сообщил неожиданные новости
17:48, Сегодня
Пострадавший от чемпиона UFC француз сообщил неожиданные новости
18-летний казахстанский горнолыжник провалился на Олимпиаде в Милане
17:20, Сегодня
18-летний казахстанский горнолыжник провалился на Олимпиаде в Милане
Кто заберёт вакантный пояс в самой элитной весовой категории?
17:03, Сегодня
Кто заберёт вакантный пояс в самой элитной весовой категории?
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: