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Общество

Шахтеры и металлурги Карагандинской области получили 13-ю зарплату

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 12:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Карагандинской области активно обсуждают поступление премии работниками АО "Qarmet".

В рабочих чатах шахтеров и металлургов комментарии не прекращаются: сотрудники делятся радостью, поздравляют друг друга и выражают благодарность как профсоюзам, так и руководству компании за выплату премий по итогам работы в 2024 году.

"Народный пришла премия, вознаграждение! Всем спасибо и Профсоюзу, и Компании!", — пишут сотрудники в рабочих чатах, не скрывая радости от получения дополнительных выплат.


Фото: из открытых источников


"Люди это премия!? ЗП будет завтра я так понял да?" — некоторые работники компании разбираются в преждевременных поступлениях на счет.

"Обещали сделали. У меня вопросов нет, а когда есть то есть обратная связь адамша. Коз тимесин!"

Премия стала для работников не только приятным бонусом, но и признанием их трудовых достижений. 1 апреля в компании было подписано соглашение между руководством Qarmet и профсоюзами "Жақтау" и "Қорғау" о выплате премий сотрудникам, отработавшим 2024 год.

Отмечалось, что выплата премий станет благодарностью за труд и стимулом для дальнейшего совершенствования. Решение повысит мотивацию сотрудников и поможет достичь новых целей в текущем производственном году.

В достижении показателей поспособствует текущая модернизация производства. Так, ранее Qarmet отмечал завершение строительства в 2025 году газопровода, начало возведения новых коксовых батарей на комбинате, цифровизацию системы безопасности всех 8 шахт угольного департамента.

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Айсулу Омарова
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