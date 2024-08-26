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Карагандинская область с размахом отметила День шахтера

Карагандинская область с размахом отметила День шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:00 Фото: пресс-служба "Qarmet”
Праздничные мероприятия начались с 23 августа. В Доме культуры горняков города Караганды прошло вручение государственных наград "Құрмет", "Енбеқ данқы" III степеней, "Ерең еңбегі үшін" 18 шахтерам угольного департамента Qarmet.

Вручал награды аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

"Шахтер — это статус, призвание и характер. Шахтеры славятся не только трудолюбием, упорством и смелостью, а также честностью, верностью и готовностью помочь ближнему. Искренне поздравляю представителей этой достойной профессии. И как говорят сами шахтеры – Желаю крепкой кровли над головой, и мягкого угля. С днем шахтера! С праздником!", — сказал Булекпаев.
Карагандинская область с размахом отметила День шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:00

Фото: пресс-служба "Qarmet"

Поздравили шахтеров и руководство компании Qarmet. Одиннадцати передовикам производства вручены ключи от легковых автомобилей "Chevrolet Onix". С поздравительными словами выступил председатель совета директоров компании Qarmet Андрей Лаврентьев.

"В этот день я хочу пожелать вам огромного и крепкого здоровья, новых побед. Я знаю, что для каждого из вас самое главное, чтобы наша родина развивалась и наш прекрасный город Караганда с гордостью носил большое и сильное звание шахтерской столицы. Так оно есть и будет. Поздравляю с этим великим праздником доблести, силы и смелости. Желаю вам всего самого хорошего", — сказал Лаврентьев.
Карагандинская область с размахом отметила День шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:00

Фото: пресс-служба "Qarmet"

В этот день для шахтеров выступили хореографические ансамбли, певцы Марат Бекишев, Талгат Идрисов, Нурлан Абдуллин и Игорь Николаев.

Генеральный директор Qarmet Вадим Басин также поздравил коллег с наступающим праздником и пожелал новых достижений и безопасной работы.

"Уважаемые земляки, коллеги, дорогие шахтеры и ветераны угольной отрасли! Главный под землей — это шахтер, от которого зависит все. Люди самоотверженные и мужественные, преданные своей специальности, которые годами работают, бок о бок подставляя друг другу плечо, разделяя радости и победы. Знаменитая шахтерская смекалка и поддержка — это то, чем мы можем гордиться. Поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, счастья, благополучия, безопасной работы и новых побед!", — поздравил Басин.
Карагандинская область с размахом отметила День шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:00

Фото: пресс-служба "Qarmet"

Карагандинская область с размахом отметила День шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:00

Фото: пресс-служба "Qarmet"

24 августа в городе Караганда на площади перед монументом независимости прошел грандиозный концерт, посвященный Дню шахтера собравший рекордные +50 тысяч зрителей.

Карагандинская область с размахом отметила День шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:00

Фото: пресс-служба "Qarmet"

В этот день для жителей региона выступили звезды казахстанской и зарубежной эстрады. Зажигательными выступлениями порадовали зрителей Luina, Ninety One, группа "Банд'Эрос" и многие другие.

Карагандинская область с размахом отметила День шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:00

Фото: пресс-служба "Qarmet"

Карагандинская область с размахом отметила День шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:00

Фото: пресс-служба "Qarmet"

25 августа в городах-спутниках Сарани, Абае и Шахтинске прошли торжественные концерты, посвященные Дню шахтера. Во всех городах выступили специально приглашенные компанией Qarmet звезды: группа 101, рэпер Shiza и певец Raim. В завершении концертов состоялись залпы праздничных фейерверков.

Карагандинская область с размахом отметила День шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:00

Фото: пресс-служба "Qarmet"

"От всей души поздравляю с главным праздником региона — Днем шахтера. Все эти предприятия создавались для развития нашего Карагандинского угольного бассейна. Берегите себя, доброго здоровья вам и вашим близким!", — отметил директор угольного департамента Джакан Мухамеджанов.

Прошедшие праздничные мероприятия позволили выразить глубокую благодарность и уважение шахтёрам за их нелегкий труд, а также создали атмосферу радости и единения в этот важнейший для региона праздник.

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