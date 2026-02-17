Не приходят СМС от 1414: казахстанцам рассказали, что делать

В электронном правительстве РК (eGov.kz) 17 февраля 2026 года ответили на вопрос о том, зачем казахстанцам нужно регистрировать свои номера в Базе мобильных граждан (БМГ), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что им часто задают вопросы:

"Как зарегистрировать свой номер в Базе мобильных граждан (БМГ) и зачем это нужно? Или "мне не приходят смс от 1414, что делать"?"

Отвечая на них в eGov.kz сообщили, что на портале электронного правительства доступна услуга "Регистрация абонентского номера в Базе мобильных граждан".

"Воспользоваться услугой можно только если номер оформлен у мобильного оператора на ваше имя. Если номер еще не зарегистрирован в БМГ, достаточно пройти онлайн-регистрацию на портале. После этого номер автоматически привязывается к вашему ИИН и вы сможете использовать его для получения государственных услуг и подтверждения операций", – рассказали в eGov.kz.

Там особо указали, что зарегистрировать можно только свой номер. Номера, оформленные на других лиц, в системе не обрабатываются.

База мобильных граждан – это единая база номеров мобильных телефонов пользователей, необходимых для оказания государственных услуг, отправки СМС-паролей при авторизации или подписании услуг, с помощью одноразового пароля. Зарегистрировав свой номер в БМГ, казахстанцы могут получать проактивные и композитные госуслуги.

