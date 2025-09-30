Казахстанцам напомнили важную деталь при получении госуслуг

Сегодня, 30 сентября 2025 года, к казахстанцам с важным напоминанием обратилась пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-Stories НИТ.

"Уважаемые пользователи, для получения госуслуг и взаимодействия с системами электронного правительства необходимо зарегистрироваться в Базе мобильных граждан", – напомнили казахстанцам во вторник.

Также им напомнили, что регистрация и перерегистрация номера телефона в Базе мобильных граждан возможны посредством портала eGov.kz. Вместе с тем в НИТ показали, как это сделать.

