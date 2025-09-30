#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцам напомнили важную деталь при получении госуслуг

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 18:04 Фото: gov4c.kz
Сегодня, 30 сентября 2025 года, к казахстанцам с важным напоминанием обратилась пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-Stories НИТ.

"Уважаемые пользователи, для получения госуслуг и взаимодействия с системами электронного правительства необходимо зарегистрироваться в Базе мобильных граждан", – напомнили казахстанцам во вторник.

Также им напомнили, что регистрация и перерегистрация номера телефона в Базе мобильных граждан возможны посредством портала eGov.kz. Вместе с тем в НИТ показали, как это сделать.

25 сентября 2025 года в НИТ рассказали, как получить справку о брачной правоспособности, которая необходима казахстанцам за границей при заключении брака. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
