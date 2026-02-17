Стало известно, в каких регионах Казахстана сильнее всего выросли цены на продукты
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В 11 регионах Казахстана замедлилась инфляция. Об этом сегодня, 17 февраля 2026 года, заявили в Национальном банке РК, сообщает Zakon.kz.
Из предоставленной информации следует, что в январе годовая инфляция в стране составила 12,2% (в декабре 2025 – 12,3%).
"Замедление годовой инфляции зафиксировано в 11 регионах, ускорение – в 8, а сохранение на прежнем уровне – в 1", – говорится в информации, опубликованной на сайте Нацбанка во вторник.
Фото: nationalbank.kz
По данным Нацбанка, продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (12,9% г/г) в:
- области Улытау (16,2%),
- Акмолинской области (15,3%),
- Павлодарской области (15,1%),
- Астане (14,8%),
- Северо-Казахстанской области (14,7%),
- Мангистауской области (13,6%),
- Кызылординской области (13,5%),
- Туркестанской области (13%).
Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (11,7% г/г) отмечен в:
- Акмолинской области (13,4%),
- Туркестанской области (13,3%),
- области Жетысу (13,1%),
- Актюбинской области (13%),
- Восточно-Казахстанской области (13%),
- Алматинской области (12,9%),
- области Абай (12,9%),
- области Улытау (12,5%),
- Мангистауской области (12,4%),
- Павлодарской области (12,1%),
- Северо-Казахстанской области (12,1%),
- Астане (12,1%),
- Шымкенте (12%).
Выше общереспубликанского уровня (12% г/г) цены на платные услуги выросли в:
- Северо-Казахстанской области (16,9%),
- Карагандинской области (14%),
- Алматинской области (13,9%),
- Атырауской области (13,6%),
- Западно-Казахстанской области (13,4%),
- Павлодарской области (13,1%),
- Актюбинской области (12,6%),
- Алматы (12,6%),
- Костанайской области (12,1%),
- Туркестанской области (12,1%).
В январе, как отметили в Нацбанке, рост месячной инфляции по стране составил 1%.
10 февраля 2026 года председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов назвал факторы для замедления инфляции.
