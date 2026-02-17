Стало известно, в каких регионах Казахстана сильнее всего выросли цены на продукты

В 11 регионах Казахстана замедлилась инфляция. Об этом сегодня, 17 февраля 2026 года, заявили в Национальном банке РК, сообщает Zakon.kz.

Из предоставленной информации следует, что в январе годовая инфляция в стране составила 12,2% (в декабре 2025 – 12,3%).

"Замедление годовой инфляции зафиксировано в 11 регионах, ускорение – в 8, а сохранение на прежнем уровне – в 1", – говорится в информации, опубликованной на сайте Нацбанка во вторник.

По данным Нацбанка, продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (12,9% г/г) в:

области Улытау (16,2%),

Акмолинской области (15,3%),

Павлодарской области (15,1%),

Астане (14,8%),

Северо-Казахстанской области (14,7%),

Мангистауской области (13,6%),

Кызылординской области (13,5%),

Туркестанской области (13%).

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (11,7% г/г) отмечен в:

Акмолинской области (13,4%),

Туркестанской области (13,3%),

области Жетысу (13,1%),

Актюбинской области (13%),

Восточно-Казахстанской области (13%),

Алматинской области (12,9%),

области Абай (12,9%),

области Улытау (12,5%),

Мангистауской области (12,4%),

Павлодарской области (12,1%),

Северо-Казахстанской области (12,1%),

Астане (12,1%),

Шымкенте (12%).

Выше общереспубликанского уровня (12% г/г) цены на платные услуги выросли в:

Северо-Казахстанской области (16,9%),

Карагандинской области (14%),

Алматинской области (13,9%),

Атырауской области (13,6%),

Западно-Казахстанской области (13,4%),

Павлодарской области (13,1%),

Актюбинской области (12,6%),

Алматы (12,6%),

Костанайской области (12,1%),

Туркестанской области (12,1%).

В январе, как отметили в Нацбанке, рост месячной инфляции по стране составил 1%.

