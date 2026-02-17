#Референдум-2026
Экономика и бизнес

Стало известно, в каких регионах Казахстана сильнее всего выросли цены на продукты

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 17:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В 11 регионах Казахстана замедлилась инфляция. Об этом сегодня, 17 февраля 2026 года, заявили в Национальном банке РК, сообщает Zakon.kz.

Из предоставленной информации следует, что в январе годовая инфляция в стране составила 12,2% (в декабре 2025 – 12,3%).

"Замедление годовой инфляции зафиксировано в 11 регионах, ускорение – в 8, а сохранение на прежнем уровне – в 1", – говорится в информации, опубликованной на сайте Нацбанка во вторник.

Фото: nationalbank.kz

По данным Нацбанка, продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (12,9% г/г) в:

  • области Улытау (16,2%),
  • Акмолинской области (15,3%),
  • Павлодарской области (15,1%),
  • Астане (14,8%),
  • Северо-Казахстанской области (14,7%),
  • Мангистауской области (13,6%),
  • Кызылординской области (13,5%),
  • Туркестанской области (13%).

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (11,7% г/г) отмечен в:

  • Акмолинской области (13,4%),
  • Туркестанской области (13,3%),
  • области Жетысу (13,1%),
  • Актюбинской области (13%),
  • Восточно-Казахстанской области (13%),
  • Алматинской области (12,9%),
  • области Абай (12,9%),
  • области Улытау (12,5%),
  • Мангистауской области (12,4%),
  • Павлодарской области (12,1%),
  • Северо-Казахстанской области (12,1%),
  • Астане (12,1%),
  • Шымкенте (12%).

Выше общереспубликанского уровня (12% г/г) цены на платные услуги выросли в:

  • Северо-Казахстанской области (16,9%),
  • Карагандинской области (14%),
  • Алматинской области (13,9%),
  • Атырауской области (13,6%),
  • Западно-Казахстанской области (13,4%),
  • Павлодарской области (13,1%),
  • Актюбинской области (12,6%),
  • Алматы (12,6%),
  • Костанайской области (12,1%),
  • Туркестанской области (12,1%).

В январе, как отметили в Нацбанке, рост месячной инфляции по стране составил 1%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 17:17
Проблему высоких цен в Казахстане поднял Токаев

10 февраля 2026 года председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов назвал факторы для замедления инфляции.

