Какие профессии востребованы в Казахстане и кому готовы платить много

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали о ситуации со спросом-предложением на рынке труда, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, с начала 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz (ЭБТ) было опубликовано 102,7 тыс. вакансий и размещено 162,4 тыс. резюме. Количество соискателей превысило число вакансий – на одно рабочее место приходится в среднем 1,58 резюме. При этом более 80% всех предложений работы ориентированы на квалифицированные кадры.

В структуре спроса почти половину занимают рабочие профессии – 48,9 тыс. вакансий (47,6%). Среди конкретных специальностей самыми востребованными у работодателей стали:

медицинские сестры/братья (1,9 тыс. вакансий)

санитары и водители автомобилей (по 1,8 тыс.)

учителя математики (1,7 тыс.).

"В отраслевом разрезе спрос выраженно сконцентрирован в пяти ключевых сферах, которые формируют 66,4% всех вакансий. Лидером традиционно выступает образование – более 33 тыс. объявлений (около трети от общего количества). Далее следуют прочие виды услуг – 11,4 тыс. (11,1%) и здравоохранение и социальное обслуживание – 9,7 тыс. (9,5%). Также высокая потребность в кадрах зафиксирована в государственном управлении (7 тыс.) и обрабатывающей промышленности (6,9 тыс.)", – рассказали в МТСЗН 19 февраля.

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий доступно в городе Астане (8,9 тыс.), Туркестанской (7,3 тыс.) и Карагандинской (7,1 тыс.) областях, а также в городе Алматы (6,9 тыс.).

Со стороны соискателей самый высокий объем предложений сформирован в Туркестанской области – 23 тыс. резюме. Высокую активность также проявили жители Атырауской (12,2 тыс.), Мангистауской (11,3 тыс.) и Кызылординской (10,9 тыс.) областей. Сопоставимые показатели наблюдаются в мегаполисах: Алматы (10,8 тыс.) и Астане (10,6 тыс.).

В январе самые высокие заработные платы работодатели предлагали:

супервайзерам по бурению (в среднем от 991 тыс. тенге)

начальникам участков в добывающей промышленности (от 876 тыс. тенге)

главным геологам (от 803 тыс. тенге).

Со стороны соискателей самые высокие зарплатные ожидания отмечены в резюме руководителей проектов по разработке новых продуктов (1,3 млн тенге), коммерческих директоров в частном секторе (1,2 млн тенге) и инженеров по наладке и испытаниям (в среднем 865 тыс. тенге).

