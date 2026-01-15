Кому в Казахстане работодатели готовы платить миллионные зарплаты

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 15 января 2026 года рассказало о складывающейся ситуации на рынке спроса и предложений по работе, а также о предлагаемых заработных платах, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в декабре 2025 года на электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 109,6 тыс. вакансий, соискатели опубликовали 71,5 тыс. резюме.

"По сравнению с ноябрем число вакансий выросло на 8,4% (+8,5 тыс.), тогда как количество резюме сократилось на 29,4% (-29,8 тыс.). В результате в конце года спрос на рабочую силу заметно превысил предложение: вакансий было почти на 38 тыс. больше, чем резюме", – отметили в ведомстве.

В структуре спроса по-прежнему ведущую роль играли социальные и базовые отрасли. Больше всего вакансий было размещено в сфере образования – 23,3 тыс., что составило 21,3% от общего числа. Почти такой же объем пришелся на прочие виды услуг – 23,2 тыс. вакансий (21,2%). Значительный спрос сохранялся и в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, где размещено 18,7 тыс. вакансий (17,1%). В целом на эти три направления пришлось почти 60% всех вакансий, опубликованных в декабре.

Спрос также сохранялся в здравоохранении и социальной сфере (7,2 тыс. вакансий), обрабатывающей промышленности (6,2 тыс.), оптовой и розничной торговле (6,1 тыс.), строительстве (3,8 тыс. вакансий). Это говорит о том, что даже в конце года работодатели продолжали искать работников для ключевых сфер экономики.

В свою очередь среди соискателей наиболее активны были представители профессий, связанных с социальной и офисной занятостью. В частности, чаще всего публиковались резюме бухгалтеров – 1 463, юристов – 1 132, а также медицинских сестер – 1 181 резюме.

"Стоит отметить, что основная часть резюме в декабре пришлась на молодежь в возрасте до 35 лет – 40,8% от общего числа соискателей, в том числе молодые люди до 24 лет – 15,2%. Далее следовали категории граждан в возрасте 35-44 года (29,9%) и 45-54 года (19,1%), а также люди старше 55 лет – 10,2%", – добавили в МТСЗН.

По заработной плате в декабре среди вакансий наиболее высокие предложения отмечались по позициям:

начальника производства (≈1,8 млн тенге);

директора рудника (≈1 млн тенге);

инженера-химика (≈1 млн тенге).

Со стороны соискателей самые высокие зарплатные ожидания были зафиксированы в резюме агрономов-энтомологов (≈3,4 млн тенге), стюардесс (≈3,3 млн тенге) и монтажников компьютерного оборудования (≈2,7 млн тенге).

Подводя итог, в министерстве отмечают, что в декабре 2025 года рынок труда на электронной бирже труда показал рост числа вакансий и заметное снижение активности соискателей, что типично для конца года.

Работодатели продолжали активно искать сотрудников, прежде всего в социальной сфере, услугах и сельском хозяйстве, тогда как многие соискатели откладывали поиск работы до начала нового года. Ситуация носит сезонный характер и позволяет ожидать рост активности со стороны соискателей и более сбалансированную картину рынка труда в начале 2026 года.

Ранее в МТСЗН рассказали, где и каким новым профессиям могут бесплатно обучиться казахстанцы.