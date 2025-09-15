Какие профессии в Казахстане наиболее востребованы и где больше платят

На рынке труда Казахстана спрос на работников вырос, тогда как предложение снизилось. Об этом свидетельствуют данные Электронной биржи труда Enbek.kz (ЭБТ), сообщает Zakon.kz.

Так, в августе 2025 года на ЭБТ размещено 239,8 тыс. вакансий, а соискатели опубликовали 138,5 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем общее количество вакансий на ЭБТ выросло на 128,9% (+135 тыс.), а количество размещенных резюме сократилось на 6,3% (-9,3 тыс.).

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения, большинство размещенных вакансий пришлось на следующие отрасли:

образования (120,7 тыс.)

информации и связи (17,4 тыс.)

оказания прочих видов услуг (17,1 тыс.)

обрабатывающей промышленности (15 тыс.)

"Эти четыре направления суммарно составили более 70% всего спроса в августе. При этом примерно каждая пятая вакансия в сфере образования (18,5%) размещена в городах Астане и Алматы", – дополнили в Минтруда.

Квалификационная структура спроса сместилась в сторону высококвалифицированных кадров – по ним было опубликовано 124,1 тыс. вакансий или 52%. При этом две трети вакансий для высококвалифицированных кадров пришлись на специалистов в области образования и воспитания – 81,6 тыс. Спрос на кадры со средней квалификацией составил 31% (75,2 тыс.), остальные 17% (40,4 тыс.) – на неквалифицированные.

Наиболее заметный прирост вакансий в августе зафиксирован в Алматинской области – +387,5% (до 20,3 тыс.), Жамбылской области – +377,4% (до 15,9 тыс.), Западно-Казахстанской области – +242,4% (до 12,3 тыс.), Актюбинской области – +198,4% (до 14,1 тыс.) и области Жетысу – +182,7% (до 5,8 тыс.).

При этом, не смотря на небольшое сокращение суммарного количества резюме, в большинстве регионов активность соискателей увеличилась. Наиболее заметный прирост зафиксирован в Алматинской области (+31,4%, до 9,7 тыс.), городе Алматы (+30,4%, до 11 тыс.) и Туркестанской области (+17%, до 18 тыс.). А в некоторых регионах наблюдалось снижение активности: город Шымкент (-50,2%, до 9,7 тыс.), Северо-Казахстанская область (-18,4%, до 2,3 тыс.) и Карагандинская область (-16,4%, до 5,6 тыс.).

Среди профессий наибольшим спросом со стороны работодателей пользовались:

PR-менеджеры (16,3 тыс. вакансий) учителя математики (7,6 тыс.) воспитатели (6,1 тыс.).

Среди среднеквалифицированных востребованными были помощники воспитателя (4,4 тыс.), охранники (2,7 тыс.) и водители автомобиля (2,6 тыс.).

По открытым вакансиям в августе самые большие зарплаты предлагались на позиции:

начальника цеха в добывающей промышленности (~843,8 тыс. тенге)

заместителя начальника службы энергоснабжения (~733 тыс. тенге)

главного редактора программ в IT отрасли (~718 тыс. тенге).

По зарплатным ожиданиям лидируют кандидаты на должности технического директора (в среднем 1,2 млн тенге), пилота (~1,2 млн тг) и коммерческого директора (~1,1 млн тг).

"Таким образом, в августе 2025 года на ЭБТ наблюдался рост спроса на высококвалифицированный труд с умеренным снижением количества резюме. Рост спроса был подкреплен сезонным фактором в сфере образования накануне начала учебного года за счет активного размещения вакансий на позиции учителей (в т.ч. на начальные классы), воспитателей и помощников воспитателя", – резюмировали в Минтруда.

11 сентября 2025 года казахстанцам напомнили о платформе профессионального обучения Skills Enbek, где некоторым востребованным профессиям можно обучиться бесплатно. С начала года 297,4 тыс. граждан, из которых порядка 47,5 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на этой платформе.