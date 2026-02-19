Казахстанцам разъяснили правила регистрации авто при переезде в другой город
Государственные номера и регистрация автомобиля остаются действительными при смене прописки в Казахстане. Об этом заявили Zakon.kz в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".
C вопросам к специалистам обратился житель страны. Его интересовало следующее:
"Я сменил прописку с Алматы на Астану. Нужно ли мне переоформлять автомобиль?"
Ответ последовал отрицательный.
"Нет, при смене места жительства переоформлять автомобиль не требуется. Регистрационные данные транспортного средства и государственные номерные знаки остаются действительными".Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"
