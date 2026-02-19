#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Казахстанцам разъяснили правила регистрации авто при переезде в другой город

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 17:35 Фото: Zakon.kz
Государственные номера и регистрация автомобиля остаются действительными при смене прописки в Казахстане. Об этом заявили Zakon.kz в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

C вопросам к специалистам обратился житель страны. Его интересовало следующее:

"Я сменил прописку с Алматы на Астану. Нужно ли мне переоформлять автомобиль?"

Ответ последовал отрицательный.

"Нет, при смене места жительства переоформлять автомобиль не требуется. Регистрационные данные транспортного средства и государственные номерные знаки остаются действительными".Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Немного ранее казахстанцам пояснили, можно ли использовать старое удостоверение личности, если потерял его и уже подал заявление на его восстановление.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
