Казахстанцам разъяснили правила регистрации авто при переезде в другой город

Государственные номера и регистрация автомобиля остаются действительными при смене прописки в Казахстане. Об этом заявили Zakon.kz в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

C вопросам к специалистам обратился житель страны. Его интересовало следующее:

"Я сменил прописку с Алматы на Астану. Нужно ли мне переоформлять автомобиль?"

Ответ последовал отрицательный.

"Нет, при смене места жительства переоформлять автомобиль не требуется. Регистрационные данные транспортного средства и государственные номерные знаки остаются действительными". Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

