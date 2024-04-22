В спецЦОНах возникли проблемы с выдачей водительских прав и регистрацией авто

Фото: Zakon.kz

Казахстанцы 22 апреля 2024 года столкнулись с проблемами при получении государственных услуг в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах). С чем это связано, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации отметили, что во всех спецЦОНах страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы. "В связи с чем возможны проблемы с оказанием госуслуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Ответственными специалистами ведутся работы по восстановлению работоспособности. Приносим извинения за временные неудобства", – рассказали в "Правительстве для граждан". 8 апреля 2024 года в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, какая государственная услуга является самой популярной среди казахстанцев. Подробности здесь. Читайте также Дожди и похолодание вернутся в Казахстан

Следите за новостями zakon.kz в: