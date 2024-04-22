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В спецЦОНах возникли проблемы с выдачей водительских прав и регистрацией авто

В спецЦОНах возникли проблемы с выдачей водительских прав и регистрацией авто, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 14:41 Фото: Zakon.kz
Казахстанцы 22 апреля 2024 года столкнулись с проблемами при получении государственных услуг в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах). С чем это связано, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации отметили, что во всех спецЦОНах страны наблюдается временная некорректная работоспособность системы.

"В связи с чем возможны проблемы с оказанием госуслуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Ответственными специалистами ведутся работы по восстановлению работоспособности. Приносим извинения за временные неудобства", – рассказали в "Правительстве для граждан".

8 апреля 2024 года в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, какая государственная услуга является самой популярной среди казахстанцев. Подробности здесь.

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