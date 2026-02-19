#Референдум-2026
Общество

Казахстанцам рассказали о силе потерянных документов

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 16:45 Фото: Zakon.kz
Можно ли использовать старое удостоверение личности, если потерял его и уже подал заявление на восстановление в Казахстане? Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

19 февраля 2026 года казахстанка рассказала, что потеряла старое удостоверение. Она сразу же подала заявление на восстановление и оплатила государственную пошлину. Но позже нашла документ.

"Сохранит ли старое удостоверение юридическую силу?" – спросила она у специалистов госкорпорации.

В пресс-службе уточнили, что использовать старое удостоверение личности после получения нового нельзя.

"Если заявление на восстановление уже подано, то при выдаче нового удостоверения прежний документ автоматически аннулируется и считается недействительным".Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Ранее мы рассказывали, как ребенку без родителей получить паспорт в Казахстане. Об этом можно прочитать тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
