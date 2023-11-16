Кому будут делать прививки против кори и краснухи: постановление главного санврача

Главный государственный санитарный врач РК подписал постановление от 1 ноября 2023 года "О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори", сообщает Zakon.kz.

"Провести дополнительную массовую иммунизацию против кори, краснухи и паротита подлежащим контингентам: детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней, от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней независимо от прививочного статуса против кори, а также медицинским работникам и сотрудникам организаций здравоохранения, не имеющим профилактическую иммунизацию против кори после получения информированного согласия прививаемого или родителей (законных представителей)", - говорится в документе.

Акимам областей и городов предписано для оперативного планирования и координации мероприятий по подготовке к вакцинации:

создать региональный штаб с еженедельным проведением заседаний штаба;

обеспечить ежедневный мониторинг охвата ДМИ против кори подлежащих контингентов;

обеспечить достижение оптимального уровня охвата детей целевых возрастов профилактическими прививками против кори, краснухи и паротита.

Руководителям управлений здравоохранения областей и городов обеспечить:

микропланирование материально-технического обеспечения прививочных пунктов;

полную укомплектованность прививочных бригад подготовленными специалистами, вакцинами, шприцами, прививочным материалом, термоконтейнерами, хладоэлементами, контейнерами для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов (КБСУ), компьютером, интернетом для введения данных в медицинскую информационную систему модуль "Вакцинация";

соблюдение "холодовой цепи" при хранении и транспортировке вакцины и приведение в готовность холодильного оборудования территориальных складов, предназначенных для хранения вакцин, назначение лиц, ответственных за хранение и движение вакцин;

оснащение прививочного кабинета и прививочной бригады препаратами для оказания экстренной медицинской помощи при развитии неблагоприятных проявлений после иммунизации;

организацию хранения КБСУ в безопасном месте до их транспортировки и утилизации и уничтожение КБСУ согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям;

формирование оснащенных выездных прививочных бригад для работы в населенных пунктах, где отсутствуют прививочные кабинеты, отдаленные населенные пункты, отгонные участки, организованные коллективы (детские сады, детские дома, дома ребенка).

Руководителям территориальных управлений здравоохранения и департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей и городов, Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава (ДСЭК):

назначить куратора по каждому району, городу, который координирует мероприятия по проведению ДМИ против кори;

провести обучение медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению ДМИ против кори;

обеспечить контроль за полнотой планирования детей целевых возрастов, подлежащих плановой иммунизации и ДМИ против кори с проведением мониторинга охвата;

обеспечить контроль за соблюдением условий холодовой цепи при хранении и транспортировки вакцины против кори, краснухи и паротита и правил проведения профилактических прививок в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Постановление вводится в действие с 6 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане больше 1300 человек заболевает корью каждую неделю. Чаще всего опасное заболевание поражает маленьких детей. На 10 ноября 2023 года выявлено 13 тысяч случаев заражения корью, при этом 11 тысяч из них – дети.