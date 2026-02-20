Акмолинские предприятия выразили поддержку предстоящему всенародному референдуму

Акмолинские предприятия выразили поддержку проекту новой Конституции и предстоящему всенародному референдуму, отмечая ее значимость для развития страны.

Золотодобывающая отрасль традиционно считается становым хребтом экономики Акмолинской области, и флагман индустрии – АО "Altyntau Kokshetau". Высокая производительность позволяет предприятию быть активным участником жизни региона, инвестируя миллиарды тенге в инфраструктуру: от масштабного благоустройства набережной областного центра до строительства новой парковой зоны в селе Зеренда, реализация которой намечена на этот год. Такая глубокая вовлеченность в жизнь края формирует у многотысячного коллектива особое чувство сопричастности к судьбе всей страны. Именно поэтому сегодня в цехах и на участках "Altyntau Kokshetau" активно обсуждают предстоящий референдум.

"Мы, коллектив "Altyntau Kokshetau", единогласно поддерживаем проведение референдума, потому что видим в этом гарантию стабильного развития нашего производства и всего региона", – отметил руководитель Арман Алиев.

В Буландынском районе трудовой коллектив сельскохозяйственного предприятия ТОО "Журавлевка-1" выступил с официальным обращением к соотечественникам. Работники агрофирмы, вносящие весомый вклад в развитие региона, выразили твердое намерение поддержать проведение республиканского референдума как основу для масштабного обновления страны.

Фото: Altyntau Kokshetau

Буландынские аграрии подчеркивают: время требует решительных шагов для укрепления гражданского общества. По мнению сотрудников, закрепление новых конституционных норм позволит создать прозрачную систему управления, где интересы сельских тружеников будут защищены, а социальная поддержка регионов станет приоритетом государственной политики.

Своим видением предстоящих перемен поделился руководитель ТОО "Журавлевка-1" Темирболат Андаров.

"Мы привыкли судить о людях по их делам, а о стране – по возможностям, которые она дает человеку труда. Сегодня настал час, когда каждый из нас может и должен повлиять на ход истории. Наш коллектив видит в референдуме шанс построить справедливый Казахстан, где ценятся честность и профессионализм. Мы идем на голосование ради будущего наших детей, ради процветания родной земли", – заявил Темирболат Муратович.

Трудовой коллектив "Журавлевка-1" отмечает, что сила нации всегда заключалась в способности сплотиться в решающий момент.

В коллективном обращении подчеркивается, что участие в референдуме – это не просто долг, а возможность построить сильное государство, в котором каждый гражданин чувствует уверенность в завтрашнем дне.

К слову, ранее в поддержку референдума выступили и другие крупные предприятия Акмолинской области. В их числе ТОО "Родина", ХПП "Арна", ТОО "Дихан плюс", ТОО "Сапа Су", ТОО "Бота-2015", ТНС "Агро Аршалы", ТОО "Енбек-1" и др.

Фото: Altyntau Kokshetau

Солидарность ведущих работодателей региона подчеркивает общую заинтересованность бизнеса и трудовых коллективов в стабильном будущем страны.