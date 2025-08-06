"Здоровая мама": новый этап заботы о материнстве в Акмолинской области

В Акмолинской области начал работу пансионат "Здоровая мама" – новый социально значимый проект, реализованный по инициативе Минздрава при поддержке акимата региона, передает Zakon.kz.

Он открыт на базе областного перинатального центра многопрофильной областной больницы и направлен на сохранение здоровья беременных женщин и улучшение перинатальных исходов.

Пансионат рассчитан на 10 коек с возможностью расширения до 20 и предназначен для заблаговременной госпитализации беременных с высоким риском из отдаленных сел области. Будущие мамы будут находиться здесь под круглосуточным наблюдением медицинского персонала до момента начала родовой деятельности. Все услуги предоставляются бесплатно. Такой подход позволяет вовремя отслеживать состояние матери и плода, а при возникновении жалоб или осложнений – оперативно оказать квалифицированную помощь.

Фото: УЗ Акмолинской области

Проект стал частью масштабной работы по улучшению доступности медицинской помощи для жительниц сел, где, как правило, отсутствует специализированная акушерская помощь и возможны трудности с оперативной госпитализацией. Новый пансионат помогает сократить риски, связанные с поздним поступлением в стационар, особенно при наличии осложнений беременности или хронических заболеваний.

Фото: УЗ Акмолинской области

Как отметила заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова, создание пансионата – важный шаг в формировании современной, безопасной и эффективной системы охраны материнства и детства:

"Акушеры будут круглосуточно мониторить состояние беременных женщин и плода. С началом родовой деятельности и выявлении каких-либо жалоб врачи будут оказывать незамедлительную медицинскую помощь. Пансионат "Здоровая мама" станет новым этапом в создании безопасной, эффективной и пациенториентированной системы охраны материнства и детства в Акмолинской области".

Фото: УЗ Акмолинской области

Пансионат "Здоровая мама" стал примером внедрения профилактического подхода в систему родовспоможения. Ранее подобные проекты реализовывались в пилотном формате в некоторых регионах страны, и практика доказала свою эффективность: снижение материнской и младенческой смертности, повышение качества подготовки к родам, укрепление доверия женщин к системе здравоохранения.

Для комфортного пребывания женщин в пансионате предусмотрены условия, соответствующие современным стандартам: просторные палаты, питание, сопровождение медицинских специалистов, психологическая поддержка. В перспективе здесь планируется проводить занятия для будущих мам, посвященные правильному поведению во время беременности, основам ухода за новорожденным и послеродовому восстановлению.

Фото: УЗ Акмолинской области

Создание таких учреждений – это не только про медицину, но и про социальную ответственность государства. Каждая женщина должна иметь равный доступ к качественной и своевременной медицинской помощи вне зависимости от того, в каком селе она проживает. Новый пансионат – еще одно подтверждение того, что региональная система здравоохранения делает уверенные шаги в сторону доступности, профилактики и заботы о будущем поколении.