#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.53
620.52
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.53
620.52
6.71
Общество

"Здоровая мама": новый этап заботы о материнстве в Акмолинской области

Материнство в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 15:14 Фото: УЗ Акмолинской области
В Акмолинской области начал работу пансионат "Здоровая мама" – новый социально значимый проект, реализованный по инициативе Минздрава при поддержке акимата региона, передает Zakon.kz.

Он открыт на базе областного перинатального центра многопрофильной областной больницы и направлен на сохранение здоровья беременных женщин и улучшение перинатальных исходов.

Пансионат рассчитан на 10 коек с возможностью расширения до 20 и предназначен для заблаговременной госпитализации беременных с высоким риском из отдаленных сел области. Будущие мамы будут находиться здесь под круглосуточным наблюдением медицинского персонала до момента начала родовой деятельности. Все услуги предоставляются бесплатно. Такой подход позволяет вовремя отслеживать состояние матери и плода, а при возникновении жалоб или осложнений – оперативно оказать квалифицированную помощь.

Фото: УЗ Акмолинской области

Проект стал частью масштабной работы по улучшению доступности медицинской помощи для жительниц сел, где, как правило, отсутствует специализированная акушерская помощь и возможны трудности с оперативной госпитализацией. Новый пансионат помогает сократить риски, связанные с поздним поступлением в стационар, особенно при наличии осложнений беременности или хронических заболеваний.

Фото: УЗ Акмолинской области

Как отметила заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова, создание пансионата – важный шаг в формировании современной, безопасной и эффективной системы охраны материнства и детства:

"Акушеры будут круглосуточно мониторить состояние беременных женщин и плода. С началом родовой деятельности и выявлении каких-либо жалоб врачи будут оказывать незамедлительную медицинскую помощь. Пансионат "Здоровая мама" станет новым этапом в создании безопасной, эффективной и пациенториентированной системы охраны материнства и детства в Акмолинской области".

Фото: УЗ Акмолинской области

Пансионат "Здоровая мама" стал примером внедрения профилактического подхода в систему родовспоможения. Ранее подобные проекты реализовывались в пилотном формате в некоторых регионах страны, и практика доказала свою эффективность: снижение материнской и младенческой смертности, повышение качества подготовки к родам, укрепление доверия женщин к системе здравоохранения.
Для комфортного пребывания женщин в пансионате предусмотрены условия, соответствующие современным стандартам: просторные палаты, питание, сопровождение медицинских специалистов, психологическая поддержка. В перспективе здесь планируется проводить занятия для будущих мам, посвященные правильному поведению во время беременности, основам ухода за новорожденным и послеродовому восстановлению.

Фото: УЗ Акмолинской области

Создание таких учреждений – это не только про медицину, но и про социальную ответственность государства. Каждая женщина должна иметь равный доступ к качественной и своевременной медицинской помощи вне зависимости от того, в каком селе она проживает. Новый пансионат – еще одно подтверждение того, что региональная система здравоохранения делает уверенные шаги в сторону доступности, профилактики и заботы о будущем поколении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Карина Негметова
Карина Негметова
Читайте также
Названы районы Алматы, где запретят строительство многоквартирных ЖК по требованию Токаева
Общество
16:16, Сегодня
Названы районы Алматы, где запретят строительство многоквартирных ЖК по требованию Токаева
Отпуск для скрининга и страховка: что важно знать казахстанцам про обязанности работодателя
Общество
15:38, Сегодня
Отпуск для скрининга и страховка: что важно знать казахстанцам про обязанности работодателя
Казахстан повысит взносы государства в ОСМС с 2027 года
Общество
15:12, Сегодня
Казахстан повысит взносы государства в ОСМС с 2027 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: