#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496
588.01
6.42
Общество

Запущен сайт коалиции за народную Конституцию

главная сайта про референдум, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:15 Фото: referendum2026
Официальный сайт Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!" посвящен предстоящему референдуму и проекту Новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Ресурс создан как понятный и доступный источник, позволяющий казахстанцам ознакомиться с содержанием предлагаемых изменений.

На сайте referendum2026.kz размещен полный текст проекта Основного закона, будут публиковаться актуальные материалы, экспертные комментарии и новости о работе Коалиции в регионах.

Структура ресурса выстроена таким образом, чтобы пользователь мог быстро ориентироваться в содержании и находить ответы на практические вопросы, связанные с предстоящим голосованием.

Отдельное внимание уделено удобству восприятия информации, включая адаптированную версию для людей с особыми потребностями и возможность настройки визуальных параметров страницы.

Помимо разъяснительных материалов, на платформе представлены тематические публикации, видеоконтент и интерактивные форматы, позволяющие лучше понять значение Конституции и ее роль в повседневной жизни общества.

Сайт будет обеспечивать доступ к проверенной информации для всех, кто стремится разобраться в сути предлагаемых реформ и принять осознанное решение.

Создание ресурса стало продолжением работы Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!". В нее вошли представители ведущих политических партий и сотни общественных организаций. Работа объединения уже развернута по всей стране и сопровождается проведением встреч и общественного диалога, направленных на разъяснение положений проекта Новой Конституции и расширение общественного участия в ее реализации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Главная звезда "Актобе" Нани рассказал об отличительных качествах Роналду
12:11, Сегодня
Главная звезда "Актобе" Нани рассказал об отличительных качествах Роналду
Ведущие общественные силы страны объединились в Коалицию в поддержку новой Конституции
19:12, 12 февраля 2026
Ведущие общественные силы страны объединились в Коалицию в поддержку новой Конституции
Аида Балаева: Судьба новой Конституции – это общее дело не только юристов и политиков, но и всего общества
13:32, 13 февраля 2026
Аида Балаева: Судьба новой Конституции – это общее дело не только юристов и политиков, но и всего общества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бибисара Асаубаева победила экс-чемпионку мира в новом виде шахмат
12:19, Сегодня
Бибисара Асаубаева победила экс-чемпионку мира в новом виде шахмат
Мегатрансфер "Актобе" Луиш Нани предупредил, что Роналду может расплакаться
11:52, Сегодня
Мегатрансфер "Актобе" Луиш Нани предупредил, что Роналду может расплакаться
Чемпион UFC сделал дерзкое заявление в адрес Армана Царукяна
11:10, Сегодня
Чемпион UFC сделал дерзкое заявление в адрес Армана Царукяна
Триумф Шайдорова на Олимпиаде: казахстанец попал в десятку лучших фигуристов в истории спорта
11:01, Сегодня
Триумф Шайдорова на Олимпиаде: казахстанец попал в десятку лучших фигуристов в истории спорта
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: